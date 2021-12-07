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Тюменцы устроили дрифт на парковке гипермаркета, ГИБДД не успело задержать участников

7 декабря 2021, 10:26
Вечером 6 декабря в Тюмени на парковке гипермаркета несколько тюменцев на легковых авто и бортовой Газели устроили дрифт. Посетители гипермаркета этого не оценили, на место прибыл наряд полиции. Неизвестно, чем закончились их покатушки, ГИБДД комментариев пока не дало.

Всего в заезде участвовало 7 автомобилей, в том числе бортовая Газель.

Стоит отметить, что парковка у гипермаркета Лента всегда пользуется популярностью у 19-летних подростков, которые гоняют по ней на своих подержанных авто.

Так и в этот раз в гонках на парковке участвовали лишь старые модели ВАЗ и бортовая Газель.

Некоторые автомобили были приспособлены к гонкам, некоторые - нет. У нескольких авто отсутствовали двери, как у настоящих гоночных.

Ранее ГИБДД сообщало, что установлены личности погибших в ДТП вчера под Заводоуковском на 97-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Это семья из Тюмени: отец-водитель 50-ти лет, его 46-летняя жена и сыновья 22-х и 12-ти лет.

Предварительно, 37-летний водитель автомобиля «Скания», ехавший из Омска в Сыктывкар не смог выбрать безопасную дистанцию, большегруз въехал в заднюю часть легкового автомобиля «Шевроле». После этого«Шевроле» выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом «Вольво».

#Максим Карпиков#Видео
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