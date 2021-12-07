Тюменский «Племзавод-Юбилейный» судится из-за шести племенных свиней

«Племзавод-Юбилейный» находится под руководством Сергея Мамонтова. Фирма была зарегистрирована 28 лет назад, и за это время поднялась на приличный уровень по доходам. Например, за 2020 год её доходы составили больше 4 миллиардов рублей.