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Тюменский «Племзавод-Юбилейный» судится из-за шести племенных свиней

7 декабря 2021, 09:12
Фото: 1Mi
В Тюменской области работает ЗАО «Племзавод-Юбилейный» с выручкой почти 3 миллиарда рублей. Он находится в Ишимском районе и занимается разведением свиней. Судебных дел у компании немало — в части из них завод выступает в качестве ответчика.
Сюжет
Суд

«Племзавод-Юбилейный» находится под руководством Сергея Мамонтова. Фирма была зарегистрирована 28 лет назад, и за это время поднялась на приличный уровень по доходам. Например, за 2020 год её доходы составили больше 4 миллиардов рублей.

У такого приличного акционерного общества и судебные дела на немаленькие суммы. Неосновательное обогащение, возмещение вреда, привлечение к административной ответственности в области предпринимательской деятельности и СРО — всего «Племзавод-Юбилейный» выступал в качестве ответчика 23 раза, сумма исков почти достигает 17 млн рублей.

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ООО «Ураллеспромторг» обратилось в суд в взыскании неосновательного обогащения в размере более 127 тысяч рублей. Истец заявил, что якобы ошибочно перевел деньги, однако завод утверждает, что это было платой за 6 голов племенных свиней породы Дюрок.

Ответчик попытался доказать, за что предназначался перевод — предоставил копии заявлений, счета на оплату, накладную на передачу товара, заявку на постановку племенного поголовья на карантин, а также ветеринарные свидетельства и электронную переписку. Судебное разбирательство по этому делу пройдет только 21 декабря текущего года.

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Еще одно дело числится в разделе «возмещение вреда». В нем фигурирует дорожно-транспортное происшествие. Истец ЗАО «Казанская рыба» потребовал возместить материальный вред на ремонт автомобиля, возместить стоимость поврежденной рыбной продукции, а также убытки от арендной платы транспортного средства. Стороны пришли к мирному соглашению, а «Юбилейный» заплатит почти 800 тысяч рублей.

В качестве истца фирма выступала 30 раз, но возместить удалось чуть более 1,5 миллионов рублей. Также «Племзавод-Юбилейный» принимал участие в процедуре банкротства домостроительной компании «Союз-2000».

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