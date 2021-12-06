Первый инфраструктурный займ в рамках поручения Президента выдан «Стране Девелопмент»

Денежные средства инфраструктурного займа будут направлены на создание 5 объектов инженерной инфраструктуры: магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной. Застройщиком жилого комплекса выступает ГК «Страна Девелопмент». Общая площадь микрорайона составляет более 300 тыс. кв. м. Первую очередь планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.
«Механизм облигаций ДОМ.РФ для создания инфраструктуры в новых жилых массивах набирает обороты. На проекте в Тюмени мы осуществляем комплексный подход — с использованием инструментов Института развития. Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию на 19 млрд рублей для строительства жилого комплекса. Также прорабатывается запуск совместной с застройщиком программы с доступной ипотечной ставкой», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
«Для Тюменской области проект жилого микрорайона вблизи аэропорта Плеханово — один из самых крупных, его реализация предполагает строительство жилья на территории площадью более 50 га. Благодаря финансовому участию ДОМ.РФ будущие жители будут обеспечены самой современной, качественной и надежной инфраструктурой, смогут жить в комфортных условиях», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Внедрение программы финансирования проектов с помощью инфраструктурных облигаций — важный шаг в развитии жилищного строительства. Этот механизм позволяет не только обеспечить людей новым качественным жильем, но и благоустроить окружающую среду. Наш новый проект — микрорайон „Домашний“ — станет первым цифровым микрорайоном в Тюмени. Удобство, комфорт, а также применение передовых инноваций — его основные особенности. ЖК „Домашний“ станет настоящим городом будущего за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, а также первым проектом массового сегмента, в котором будут реализованы принципы цифровизации», — рассказал генеральный директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.
С помощью облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также объекты для развития городов. Денежные средства, поступившие от размещения ценных бумаг, выдаются под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. Первое размещение облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры в объеме 10 млрд рублей состоялось в сентябре. ДО 2024 года объем выпусков превысит 150 млрд рублей.
«Страна Девелопмент» первой получила инфраструктурный займ по поручению Президента