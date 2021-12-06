Первый инфраструктурный займ в рамках поручения Президента выдан «Стране Девелопмент»

«Внедрение программы финансирования проектов с помощью инфраструктурных облигаций — важный шаг в развитии жилищного строительства. Этот механизм позволяет не только обеспечить людей новым качественным жильем, но и благоустроить окружающую среду. Наш новый проект — микрорайон „Домашний“ — станет первым цифровым микрорайоном в Тюмени. Удобство, комфорт, а также применение передовых инноваций — его основные особенности. ЖК „Домашний“ станет настоящим городом будущего за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, а также первым проектом массового сегмента, в котором будут реализованы принципы цифровизации», — рассказал генеральный директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.