Президент Путин сообщил о намерении стать участником "Елки желаний"

Напомним, акция «Елка желаний» проводится на всей территории России в период с 15 ноября по 11 декабря 2021 года. Задача мероприятия заключается в оказании помощи детям с инвалидностью и ОВЗ, а также детям из малоимущих семей и тем, кто остался без попечения родителей. Всероссийская акция была также организована в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.