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Президент Путин сообщил о намерении стать участником "Елки желаний"

5 декабря 2021, 16:54
Президент России Владимир Путин объявил о намерении стать участником Всероссийской акции "Елка желаний", в рамках которой реализуются мечты детей.

Как информирует информирует Ria.ru, российский государственный лидер отметил, что с удовольствием примет участие в данной акции. Об этом он сообщил финалистам Международной премии "Мы вместе - 2021" .

"Со своей стороны с удовольствием и по традиции приму участие в такой замечательной акции, как "Елка желаний", вместе с вами", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ заметил, что особого внимания в период новогодних праздников заслуживают воспитанники детских домов и юные пациенты медучреждений, которые не могут встретить этот семейный праздник в кругу своих родных и друзей.

"Они нуждаются в домашнем тепле, в душевной поддержке. Именно в душевной поддержке. И, конечно, кроме таких, как вы, оказать такую помощь и поддержку не может никто", - отметил президент России.

Напомним, акция «Елка желаний» проводится на всей территории России в период с 15 ноября по 11 декабря 2021 года. Задача мероприятия заключается в оказании помощи детям с инвалидностью и ОВЗ, а также детям из малоимущих семей и тем, кто остался без попечения родителей. Всероссийская акция была также организована в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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