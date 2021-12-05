nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор региона Александр Моор поздравил всех волонтеров и добровольцев

5 декабря 2021, 04:43
Фото: Александр Моор Вконтакте
Волонтеры всего мира каждый день совершают огромное количество добрых и полезных дел. Благодаря таким людям спасаются тысячи жизней, десятки тысяч людей сохраняют свое здоровье, миллионы — получают помощь. 5 декабря отмечает Международный день добровольцев. Губернатор Тюменской области поздравил героев с праздником.

«В нашем регионе сформирована мощнейшая команда добровольцев, состав которой насчитывает около 250 000 человек. Эти люди безвозмездно помогают множеству наших сограждан в трудную минуту, развивают благополучие людей и вносят огромный вклад в общественную жизнь Тюменской области»сказал губернатор.

Волонтеры Тюмени ежедневно помогают на пунктах вакцинации, доставляют продукты питания и предметы первой необходимости людям пожилого возраста, инвалидам, ветеранам. Ознакомиться с их добрыми делами или стать частью огромного коллектива можно в группе Центра развития добровольческого движения Тюмени.

Также информация доступна в Центре поддержки добровольческого движения Тюменской области ВКонтакте.

«Пусть вам улыбнется удача встречать на своем жизненном пути только добрых, отзывчивых и неравнодушных людей. Успехов, благополучия и здоровья!»поздравил всех волонтеров Александр Моор.

Ранее тюменка с проектом «Спортивное поколение» вошла в число победителей премии #МЫВМЕСТЕ. Финалистом конкурса стала Трапезникова Екатерина со своей идеей, которая призвана помочь детям в спортивной сфере, сообщает региональный департамент социального развития.

Материалы по теме
Александр Моор: «АПК „Безопасный город“ напрямую влияет на безопасность граждан»Губернатор региона Александр Моор был избран в Высший совет «Единой России»
#Новости#Александр Моор#Поздравление#Максим Кондратов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25