Губернатор региона Александр Моор поздравил всех волонтеров и добровольцев

Волонтеры всего мира каждый день совершают огромное количество добрых и полезных дел. Благодаря таким людям спасаются тысячи жизней, десятки тысяч людей сохраняют свое здоровье, миллионы — получают помощь. 5 декабря отмечает Международный день добровольцев. Губернатор Тюменской области поздравил героев с праздником.

Сюжет Александр Моор