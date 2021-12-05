Губернатор региона Александр Моор поздравил всех волонтеров и добровольцев

«В нашем регионе сформирована мощнейшая команда добровольцев, состав которой насчитывает около 250 000 человек. Эти люди безвозмездно помогают множеству наших сограждан в трудную минуту, развивают благополучие людей и вносят огромный вклад в общественную жизнь Тюменской области»сказал губернатор.
Волонтеры Тюмени ежедневно помогают на пунктах вакцинации, доставляют продукты питания и предметы первой необходимости людям пожилого возраста, инвалидам, ветеранам. Ознакомиться с их добрыми делами или стать частью огромного коллектива можно в группе Центра развития добровольческого движения Тюмени.
«Пусть вам улыбнется удача встречать на своем жизненном пути только добрых, отзывчивых и неравнодушных людей. Успехов, благополучия и здоровья!»поздравил всех волонтеров Александр Моор.
Ранее тюменка с проектом «Спортивное поколение» вошла в число победителей премии #МЫВМЕСТЕ. Финалистом конкурса стала Трапезникова Екатерина со своей идеей, которая призвана помочь детям в спортивной сфере, сообщает региональный департамент социального развития.