Telegram-канал спикера Госдумы Володина возглавил ТОП каналов политиков в России

Так, лидером рейтинга стал Telegram-канал спикера Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина. Об этом пишет m.lenta.ru.
Telegram-каналы главы Чечни Рамзана Кадырова и директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой оказались на втором и третьем местах соответственно. Экспертами были просмотрены контент и объективные метрики свыше 100 персональных Telegram-каналов российских чиновников за период с 25 ноября 2020 года по 25 ноября этого года. Итоговая выборка исследования включает Telegram-каналы представителей нижней палаты парламента, членов Совфеда, руководства федеральных органов исполнительной власти, губернаторов, глав отечественных партий и депутатов областных заксобраний.
В ходе расчета итоговой позиции в рейтинге эксперты посчитали упоминания в Telegram, численность подписчиков, среднее число просмотров, активность на канале, индекс цитирования Telegram-канала и среднее количество публикаций в неделю. Они выяснили динамику прироста подписчиков за месяц, динамику прироста подписчиков за год, контент и изучили описание профиля.
В результате по общему числу оценок, даже без учета последней громкой публикации с порядка 700 000 комментариев, канал главы нижней палаты парламента России получил в рейтинге наибольший балл. Вячеслав Володин задал в Telegram новый тренд - он открыл комментарии. При анализе политического процесса не критично, что сегодня туда пришли антиваксеры и противники QR-кодов. Статья Володина привлекла в Telegram более зрелых людей, которые оттуда уже не уйдут. Всем действующим политикам нужно с этим считаться, подчеркнул представитель Центра развития политического капитала Артем Бассараба.
Специалист указал, что в ближайшем будущем Telegram превратится в одну из эффективнейших политических площадок в России.
Ранее работники Центра содействия законотворчеству провели исследование. Выяснилось, что в нынешнем году РФ попала на первое место в международном рейтинге открытости парламентов. В исследовании отмечалось, что наиболее высокие баллы среди всех рассмотренных нижних палат парламентов Госдуме удалось набрать за счет разветвленной сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина, собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ».