Telegram-канал спикера Госдумы Володина возглавил ТОП каналов политиков в России

В результате по общему числу оценок, даже без учета последней громкой публикации с порядка 700 000 комментариев, канал главы нижней палаты парламента России получил в рейтинге наибольший балл. Вячеслав Володин задал в Telegram новый тренд - он открыл комментарии. При анализе политического процесса не критично, что сегодня туда пришли антиваксеры и противники QR-кодов. Статья Володина привлекла в Telegram более зрелых людей, которые оттуда уже не уйдут. Всем действующим политикам нужно с этим считаться, подчеркнул представитель Центра развития политического капитала Артем Бассараба.