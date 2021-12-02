QR-код не нужен для посещения уличных катков в Тюмени

Каток, который расположен под открытым небом, можно посещать без предъявления QR-кода.
«Но в связи с эпидемиологической обстановкой следует помнить, что при посещении нужно соблюдать все профилактические меры — масочный режим, социальную дистанцию и гигиену рук. Все эти меры помогают минимизировать распространение инфекции COVID-19», — уточнили в правительстве.
Также в информационном центре добавили, что крытые катки являются спортивным объектом, а потому вход в такого рода места осуществляется только при наличии QR-кода.