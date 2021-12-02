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QR-код не нужен для посещения уличных катков в Тюмени

2 декабря 2021, 07:11
Фото: 1Mi
QR-код не нужен для посещения уличных катков в Тюмени
С 3 декабря в Тюменской области вступают в силу ограничения при посещении ряда общественных мест — чтобы попасть в помещения с большим скоплением людей, необходимо предъявить QR-код. Однако это не касается уличных катков, уточнили в информационном центре регионального правительства.
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Тюмень

Каток, который расположен под открытым небом, можно посещать без предъявления QR-кода.

«Но в связи с эпидемиологической обстановкой следует помнить, что при посещении нужно соблюдать все профилактические меры — масочный режим, социальную дистанцию и гигиену рук. Все эти меры помогают минимизировать распространение инфекции COVID-19», — уточнили в правительстве.

Также в информационном центре добавили, что крытые катки являются спортивным объектом, а потому вход в такого рода места осуществляется только при наличии QR-кода.

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#Новости#Общество#Каток#QR-код#Тюмень#Дарья Гасникова
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