QR-код не нужен для посещения уличных катков в Тюмени

С 3 декабря в Тюменской области вступают в силу ограничения при посещении ряда общественных мест — чтобы попасть в помещения с большим скоплением людей, необходимо предъявить QR-код. Однако это не касается уличных катков, уточнили в информационном центре регионального правительства.

Сюжет Тюмень