«Россети» вернули свет в большинство домов, пострадавших от урагана на Кубани

К 17 часам по московскому времени электрики успели вернуть электроснабжение в 90% домов и нежилых зданий, которые из-за разгула стихии остались без света. Сейчас специалисты компании в спешном порядке продолжают устранять неполадки с электричеством на отдельных территориях Кубани и Адыгеи, сообщает Rostovgazeta.ru.
В устранении последствий урагана принимают участие двести восемьдесят три бригады энергетиков и подрядных организаций общей численностью девятьсот пятнадцать человек, а также триста тридцать девять единиц спецтехники. А для экстренного подключения к электроснабжению социальных объектов использовались три десятка мобильных резервных источников электроэнергии.