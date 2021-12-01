«Россети» вернули свет в большинство домов, пострадавших от урагана на Кубани

К 17 часам по московскому времени электрики успели вернуть электроснабжение в 90% домов и нежилых зданий, которые из-за разгула стихии остались без света. Сейчас специалисты компании в спешном порядке продолжают устранять неполадки с электричеством на отдельных территориях Кубани и Адыгеи, сообщает Rostovgazeta.ru.