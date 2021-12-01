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«Россети» вернули свет в большинство домов, пострадавших от урагана на Кубани

1 декабря 2021, 20:13
Фото: Россети Кубань
Энергетики из компании «Россети Кубань» продолжают восстанавливать работоспособность объектов электросетевой инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. В ночь на 1 декабря здесь прошел ураган, оставивший без света юго-запад и центр Кубани, а также побережье Черного моря в границах Краснодарского края.

К 17 часам по московскому времени электрики успели вернуть электроснабжение в 90% домов и нежилых зданий, которые из-за разгула стихии остались без света. Сейчас специалисты компании в спешном порядке продолжают устранять неполадки с электричеством на отдельных территориях Кубани и Адыгеи, сообщает Rostovgazeta.ru.

В устранении последствий урагана принимают участие двести восемьдесят три бригады энергетиков и подрядных организаций общей численностью девятьсот пятнадцать человек, а также триста тридцать девять единиц спецтехники. А для экстренного подключения к электроснабжению социальных объектов использовались три десятка мобильных резервных источников электроэнергии.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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