Темпы распространения коронавируса снизились в Тюменской области в четыре раза

Заседание проходило 15 ноября в онлайн формате.
Показатели тестирования на COVID-19 в регионе за прошедшую неделю составили 504 человека на 100 000 жителей (6 место среди всех регионов и областей РФ).
Также на заседании было отмечено, что на 37% была снижена заболеваемость среди детей в результате дистанционного формата обучения в образовательных учреждениях.
Напомним, сейчас в Тюменской области набирает темпы вакцинация населения. По данным на 4 ноября, получили первую дозу прививки против коронавируса 728 699 человек, полный курс прошли 662 329. В августе тюменские власти озвучили планы привить 700 000 взрослых тюменцев (это составляло 60% от общей численности) для формирования популяционного иммунитета. Также с 8 ноября в соответствии с постановлением «О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п» взрослые горожане смогут попасть в ряд общественных развлекательных мест только при наличии цифрового сертификата с данными о вакцинации против COVID-19, так называемого, QR-кода.
Недавно редакция «Нашего Города» сообщала, что в Тюменской области установлен антирекорд по смертности от коронавируса.
Также обращаем внимание читателей на то, что тюменские противники вакцинации требуют отменить QR-коды.