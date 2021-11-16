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Темпы распространения коронавируса снизились в Тюменской области в четыре раза

16 ноября 2021, 04:13
Фото: 1Mi
«В период с 1 по 7 ноября, темпы увеличения количества заболевших составили 3 процента, а с 8 по 14 ноября — менее одного процента (0,7). По исследованиям на 15 ноября суточная заболеваемость составила 22,5 человека на 100 000 жителей», рассказали сегодня, 16 ноября, в оперативном штабе Тюменской области.

Заседание проходило 15 ноября в онлайн формате.

Показатели тестирования на COVID-19 в регионе за прошедшую неделю составили 504 человека на 100 000 жителей (6 место среди всех регионов и областей РФ).

Также на заседании было отмечено, что на 37% была снижена заболеваемость среди детей в результате дистанционного формата обучения в образовательных учреждениях.

Напомним, сейчас в Тюменской области набирает темпы вакцинация населения. По данным на 4 ноября, получили первую дозу прививки против коронавируса 728 699 человек, полный курс прошли 662 329. В августе тюменские власти озвучили планы привить 700 000 взрослых тюменцев (это составляло 60% от общей численности) для формирования популяционного иммунитета. Также с 8 ноября в соответствии с постановлением «О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п» взрослые горожане смогут попасть в ряд общественных развлекательных мест только при наличии цифрового сертификата с данными о вакцинации против COVID-19, так называемого, QR-кода.

Недавно редакция «Нашего Города» сообщала, что в Тюменской области установлен антирекорд по смертности от коронавируса.

Также обращаем внимание читателей на то, что тюменские противники вакцинации требуют отменить QR-коды.

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#Новости#Оперативный штаб#COVID-19#Коронавирус#Максим Кондратов#Коронавирус COVID-19
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