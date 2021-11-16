Темпы распространения коронавируса снизились в Тюменской области в четыре раза

Напомним, сейчас в Тюменской области набирает темпы вакцинация населения. По данным на 4 ноября, получили первую дозу прививки против коронавируса 728 699 человек, полный курс прошли 662 329. В августе тюменские власти озвучили планы привить 700 000 взрослых тюменцев (это составляло 60% от общей численности) для формирования популяционного иммунитета. Также с 8 ноября в соответствии с постановлением «О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п» взрослые горожане смогут попасть в ряд общественных развлекательных мест только при наличии цифрового сертификата с данными о вакцинации против COVID-19, так называемого, QR-кода.