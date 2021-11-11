В центре Тюмени сгорело здание-памятник

Вызов в дежурную часть МЧС поступил во втором часу ночи. Возгорание произошло на первом этаже. Стихия успела нанести значительный урон — повреждены 50 квадратных метров помещения. На пожаре работали 22 спасателя и 6 единиц спецтехники. Специалисты устанавливают причину возгорания.
«На место выезжала следственно-оперативная группа, по факту возгорания проводится проверка. После того, как эксперты выяснят точную причину пожара, случившемуся будет дана правовая оценка», — уточнили «Нашему Городу» в полиции.
Сами же арендаторы в своём аккаунте в Инстаграм утверждают, что это был целенаправленный поджог. Более того, они заявляют, что перед этим в студии учинили погром.
Специалистам предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.