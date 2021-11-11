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В центре Тюмени сгорело здание-памятник

11 ноября 2021, 09:13
Фото: 1Mi
Неизвестные разгромили и подожгли здание-памятник в центре Тюмени
По факту возгорания, которое произошло накануне ночью в областном центре, в старинном здании купца С. Я. Андреева, расположенном на пересечении Володарского — Челюскинцев, проводится проверка, сообщили «Нашему Городу» в областном Управлении МВД.
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Тюмень

Вызов в дежурную часть МЧС поступил во втором часу ночи. Возгорание произошло на первом этаже. Стихия успела нанести значительный урон — повреждены 50 квадратных метров помещения. На пожаре работали 22 спасателя и 6 единиц спецтехники. Специалисты устанавливают причину возгорания.

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«На место выезжала следственно-оперативная группа, по факту возгорания проводится проверка. После того, как эксперты выяснят точную причину пожара, случившемуся будет дана правовая оценка», — уточнили «Нашему Городу» в полиции.

Сами же арендаторы в своём аккаунте в Инстаграм утверждают, что это был целенаправленный поджог. Более того, они заявляют, что перед этим в студии учинили погром.

Специалистам предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

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#Новости#Пожар#Происшествия#Хулиганство#Тюмень#Дарья Гасникова
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