Эксперты предсказали рост спроса на кремацию в России

Posted 3 ноября 2021,, 10:26
Published 3 ноября 2021,, 10:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Издание NEWS.ru сообщает, что в Европе количество кремаций составляет восемьдесят пять процентов. Алексей Сулов считает, что через несколько лет Москва приблизится к этому уровню. На сегодняшний день количество кремаций составляет 76 процентов, а в Петербурге - 71 процент. В городах России, где есть крематории, этот показатель уже превышает пятьдесят процентов.
Необходимо отметить, что в Российской Федерации предприниматели стали проявлять интерес к данной сфере деятельности, поскольку инвесторов она привлекает низкой обеспеченностью крематориями и ростом спроса на кремацию.
Алексей Сулов отметил, что на данный момент Ассоциация крематориев работает над двадцатью проектами. При этом в 2019 году их было всего пять. По его словам, пандемия коронавиурсной инфекции показала, что российские крематории не готовы к такой высокой нагрузке. В некоторых ситуациях люди вынуждены несколько недель ждать кремации. Также Сулов отметил, что в стране очень маленькое количество крематориев - на 5 миллионов человек всего один. Для сравнения: в США на один крематорий приходится сто пятьдесят тысяч человек, а в Европе - четыреста тысяч человек.