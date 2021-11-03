Эксперты предсказали рост спроса на кремацию в России

Алексей Сулов отметил, что на данный момент Ассоциация крематориев работает над двадцатью проектами. При этом в 2019 году их было всего пять. По его словам, пандемия коронавиурсной инфекции показала, что российские крематории не готовы к такой высокой нагрузке. В некоторых ситуациях люди вынуждены несколько недель ждать кремации. Также Сулов отметил, что в стране очень маленькое количество крематориев - на 5 миллионов человек всего один. Для сравнения: в США на один крематорий приходится сто пятьдесят тысяч человек, а в Европе - четыреста тысяч человек.