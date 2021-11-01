Волынец положительно оценила идею создания базы вакансий для подростков

Posted 1 ноября 2021,, 15:36
Published 1 ноября 2021,, 15:36
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
За реализацию этой идеи в беседе с NEWS.ru выступила детский омбудсмен республики Татарстан Ирина Волынец. Она полагает, что данный реестр позволит обезопасить подростков от неблагонадежных компаний-работодателей.
«Создание реестра благонадежных работодателей считаю отличной идеей. Это позволит обезопасить подростков от неблагонадежных работодателей. С детьми могут заключать договора, а после не выплатить вознаграждение, и у них отсутствуют финансовые и юридические возможности идти в суд. Появление такого реестра крайне желательно, и он мог бы стать гарантом того, что несовершеннолетние работники получали бы заработную плату за свой труд», — подчеркнула Волынец.
Кроме этого, она напомнила, что распространены сезонные вакансии, в том числе, на сельхозпредприятиях, где отмечается нехватка рабочих рук при уборке урожая. Труд подростков можно было бы использовать на такого рода работах, так как дети в летние месяцы не заняты на учебе, пояснила омбудсмен.
По мнению Волынец, реестр позволит компаниям в кратчайшие сроки осуществлять подбор персонала и реализовывать координационные функции.