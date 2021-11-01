Волынец положительно оценила идею создания базы вакансий для подростков

«Создание реестра благонадежных работодателей считаю отличной идеей. Это позволит обезопасить подростков от неблагонадежных работодателей. С детьми могут заключать договора, а после не выплатить вознаграждение, и у них отсутствуют финансовые и юридические возможности идти в суд. Появление такого реестра крайне желательно, и он мог бы стать гарантом того, что несовершеннолетние работники получали бы заработную плату за свой труд», — подчеркнула Волынец.