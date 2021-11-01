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Posted 1 ноября 2021,, 15:36

Published 1 ноября 2021,, 15:36

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Волынец положительно оценила идею создания базы вакансий для подростков

1 ноября 2021, 15:36
Депутат Госдумы Денис Майданов выступил с предложением о совершенствовании трудового законодательства в сфере трудоустройства подростков и создании единой базы проверенных вакансий для несовершеннолетних работников по всей России.

За реализацию этой идеи в беседе с NEWS.ru выступила детский омбудсмен республики Татарстан Ирина Волынец. Она полагает, что данный реестр позволит обезопасить подростков от неблагонадежных компаний-работодателей.

«Создание реестра благонадежных работодателей считаю отличной идеей. Это позволит обезопасить подростков от неблагонадежных работодателей. С детьми могут заключать договора, а после не выплатить вознаграждение, и у них отсутствуют финансовые и юридические возможности идти в суд. Появление такого реестра крайне желательно, и он мог бы стать гарантом того, что несовершеннолетние работники получали бы заработную плату за свой труд», — подчеркнула Волынец.

Кроме этого, она напомнила, что распространены сезонные вакансии, в том числе, на сельхозпредприятиях, где отмечается нехватка рабочих рук при уборке урожая. Труд подростков можно было бы использовать на такого рода работах, так как дети в летние месяцы не заняты на учебе, пояснила омбудсмен.

По мнению Волынец, реестр позволит компаниям в кратчайшие сроки осуществлять подбор персонала и реализовывать координационные функции.

#Марина Колодкина#Политика#Новости
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