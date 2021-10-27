Врач рассказал о разнице между антиваксером и непривитым от коронавируса

Врач-инфекционист рассказал, что для принятия гражданами правильного решения необходимо предоставить людям полноценную информацию о вакцинации, которая основана на научных данных и статистике. Только в этом случае те, кто сомневается, сделает что-то и привьется от нового вируса. Он подчеркнул, что гражданам нужна информация о побочных эффектах и возможных реакциях организма на вакцину, чтобы они не “шушукались” в интернете.