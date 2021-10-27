Врач рассказал о разнице между антиваксером и непривитым от коронавируса

Posted 27 октября 2021,, 13:13
Published 27 октября 2021,, 13:13
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По сообщению издания NEWS.ru, Тимаков рассказал, что антипрививочники - люди, которые в принципе против вакцинации и таких не более пяти процентов. Граждане, которые не хотят ставить прививку от коронавируса - люди, не владеющие полной и достоверной информациях о самой болезни и вакцине.
Врач-инфекционист рассказал, что для принятия гражданами правильного решения необходимо предоставить людям полноценную информацию о вакцинации, которая основана на научных данных и статистике. Только в этом случае те, кто сомневается, сделает что-то и привьется от нового вируса. Он подчеркнул, что гражданам нужна информация о побочных эффектах и возможных реакциях организма на вакцину, чтобы они не “шушукались” в интернете.
По словам Тимакова, настоящих антиваксеров очень мало. В основном против вакцинации выступают сомневающиеся люди, которые не владеют информацией о том, как переносится болезнь, поэтому прислушиваются к вбросам о высокой смертности после вакцинации. Людям нужно предоставить реальные доводы и открытые данные, иначе они не будут вакцинироваться от коронавирусной инфекции.