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Posted 27 октября 2021,, 13:13

Published 27 октября 2021,, 13:13

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Врач рассказал о разнице между антиваксером и непривитым от коронавируса

27 октября 2021, 13:13
Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, в чем заключается разница между антиваксером и человеком, который не желает ставить вакцину от коронавирусной инфекции.

По сообщению издания NEWS.ru, Тимаков рассказал, что антипрививочники - люди, которые в принципе против вакцинации и таких не более пяти процентов. Граждане, которые не хотят ставить прививку от коронавируса - люди, не владеющие полной и достоверной информациях о самой болезни и вакцине.

Врач-инфекционист рассказал, что для принятия гражданами правильного решения необходимо предоставить людям полноценную информацию о вакцинации, которая основана на научных данных и статистике. Только в этом случае те, кто сомневается, сделает что-то и привьется от нового вируса. Он подчеркнул, что гражданам нужна информация о побочных эффектах и возможных реакциях организма на вакцину, чтобы они не “шушукались” в интернете.

По словам Тимакова, настоящих антиваксеров очень мало. В основном против вакцинации выступают сомневающиеся люди, которые не владеют информацией о том, как переносится болезнь, поэтому прислушиваются к вбросам о высокой смертности после вакцинации. Людям нужно предоставить реальные доводы и открытые данные, иначе они не будут вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

#Общество#Ольга Земскова#Новости
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