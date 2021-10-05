Журналиста оштрафовали за голодовку у тюменской колонии ИК-2

Алексей Кузнецов также рассказывал «Нашему Городу» о своих предположениях по поводу недавнего побега опасного преступника из ИК-2. Примечательно, что он оказался прав, поскольку через несколько дней после поимки осужденного прокуратура провела проверку, после которой вынесла представление администрации исправительного заведения.