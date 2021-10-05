nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Журналиста оштрафовали за голодовку у тюменской колонии ИК-2

5 октября 2021, 09:27
Фото: 1Mi
Журналиста оштрафовали за голодовку у тюменской колонии ИК-2
Журналист федерального телеканала «КРИК ТВ» и общественный деятель Алексей Кузнецов, который весной проводил голодовку около тюменской колонии № 2 в знак протеста против руководства УФСИН, рассказал «Нашему Городу», что Ленинский районный суд вынес приговор и выписал ему штраф в размере 25 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Суд прошёл по видео с помощью конференц-связи. Сам обвиняемый находился в Кировском районном суде города Екатеринбурга.

«Осудили меня на основании составленного тогда протоколу полицейских минут за пять. Никто даже слушать не стал. Решение суда буду обжаловать», — пояснил «Нашему Городу» Алексей.

Общественнику выписали штраф в размере 25 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Алексей Кузнецов также рассказывал «Нашему Городу» о своих предположениях по поводу недавнего побега опасного преступника из ИК-2. Примечательно, что он оказался прав, поскольку через несколько дней после поимки осужденного прокуратура провела проверку, после которой вынесла представление администрации исправительного заведения.

Материалы по теме
За отсутствие тестов на COVID-19 тюменцы оштрафованы на 2 млн рублейВ Тюмени бизнесмена осудили за невозврат кредита в 19 млн оштрафовав на 80 000 рублейВ Тюмени на 100 000 рублей оштрафовали торговый центр за нарушение правил при ЧС
#Новости#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20