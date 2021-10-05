Журналиста оштрафовали за голодовку у тюменской колонии ИК-2

Суд прошёл по видео с помощью конференц-связи. Сам обвиняемый находился в Кировском районном суде города Екатеринбурга.
«Осудили меня на основании составленного тогда протоколу полицейских минут за пять. Никто даже слушать не стал. Решение суда буду обжаловать», — пояснил «Нашему Городу» Алексей.
Общественнику выписали штраф в размере 25 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Алексей Кузнецов также рассказывал «Нашему Городу» о своих предположениях по поводу недавнего побега опасного преступника из ИК-2. Примечательно, что он оказался прав, поскольку через несколько дней после поимки осужденного прокуратура провела проверку, после которой вынесла представление администрации исправительного заведения.