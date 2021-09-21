Как получить ТСР в Тюмени: изменения в правилах упростили жизнь инвалидам

По данным на 7 сентября текущего года, в Тюменской области живут более 97 тысяч инвалидов, среди них более 7 тысяч детей с инвалидностью. Услуги в регионе оказывают 47 организаций социального обслуживания.
Согласно информации на сайте областного центра реабилитации инвалидов, технические средства, вспомогательные устройства и средства для ухода предоставляются нуждающимся бесплатно. Рассчитывать на это могут люди с инвалидностью, граждане, утратившие возможность обслуживать себя, передвигаться из-за травмы, болезни, возраста или инвалидности. ТСР предоставляют также лицам, которые стали инвалидами из-за несчастного случая на производстве.
В редакцию «Нашего Города» обратилась Лидия Димитрова, которая пытается добиться выдачи опорной трости. Женщина живет в Тюмени, но рекомендации к использованию средств реабилитации выдали в Ханты-Мансийском АО. Это и стало главной сложностью.
«Для получения этих средств необходимо предоставить заявление; документ, удостоверяющий личность; заключение врача с рекомендацией об использовании технических средств»уточнили в центре реабилитации.
Лидия написала заявление в Фонд социального страхования через МФЦ по месту жительства. Приложила к нему скан паспорта, СНИЛС, а также индивидуальную программу реабилитации инвалида. В ней прописаны точные параметры — рост, вес, объем талии и бедер. Это необходимо для подбора технического средства. К заявлению были приложены и справки, подтверждающие инвалидность.
Фонд социального страхования по ХМАО рекомендовал к использованию опорную трость, регулируемую по высоте, с устройством противоскольжения. Ходить с ней Лидии советовали бессрочно, начиная с 1 декабря 2018 года. Однако в Тюмени трость так и не выдали. Женщина обращалась в фонд самостоятельно в 2020 году, но вновь получила отказ.
В технических средствах реабилитации ежегодно нуждаются более 15 тысяч жителей области. В зависимости от показаний граждане могут получить трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни, кресла-коляски с ручным и электрическим приводом, протезы и ортезы, противопролежневые матрацы и подушки.
Также выдают специальную одежду и обувь, слуховые аппараты, устройства для оптической коррекции слабовидения, приспособления для захвата предметов, одевания и раздевания, кресла-стулья с санитарным оснащением, голосообразующие аппараты. Нуждающимся предоставляют собак-проводников с комплектом снаряжения.
«Для каждого технического средства реабилитации прописаны сроки пользования. Для трости, ходунков и костылей он составляет не менее 2-х лет, для прогулочного и комнатного кресла-коляски — не менее 4 и 6 лет соответственно, для кресла-коляски с электроприводом — не менее 5 лет»подчеркнули специалисты ФСС.
Кроме того, у нуждающихся в средствах реабилитации есть и второй вариант — приобрести их самостоятельно, а затем получить компенсацию. Для этого нужно предоставить заявление на компенсацию; документы, подтверждающие расходы; документ, удостоверяющий личность; заключение медико-технической экспертизы.
Для тех, кто покупал средства реабилитации самостоятельно более чем за 3 года до даты подачи заявления о возмещении расходов, существует урегулированный порядок определения стоимости ТСР.
После подачи всех документов, в течение двух дней, уполномоченный орган запросит в ПФР сведения, подтверждающие регистрацию инвалида или ветерана в системе индивидуального учета.
«Наш Город» направил запрос в тюменское отделение ФСС для выяснения, на каких основаниях пенсионерке отказали в выдаче трости.
Лидия Димитрова обратилась за получением трости в июле 2020 года. Тогда еще действовали Правила обеспечения ТСР, в рамках которых необходимо было подавать заявление о предоставлении средств реабилитации в орган ФСС по месту жительства (регистрации). На тот момент тюменка состояла на учете в ХМАО и не имела прописки в Тюмени, поэтому получила отказ.
Все изменилось в феврале 2021 года. Правительство РФ опубликовало постановление о внесении изменений в Правила обеспечения ТСР.
«Согласно новым изменениям, заявление о предоставлении ТСР подается инвалидом „однократно в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства (месту пребывания или фактического проживания)“ инвалида»объяснили в Фонде социального страхования.
Теперь вместе с заявлением и паспортом необходимо предоставить документ, подтверждающий место жительства, пребывания или фактического проживания. А в текущем году женщина за обеспечением опорной тростью еще не обращалась.
Для того, чтобы получить необходимое средство реабилитации, можно подать заявления несколькими способами. Например, через Единый портал государственных услуг, через МФЦ, через личный кабинет получателя услуг на сайте ФСС. Также можно обратиться в Тюменское региональное отделение ФСС РФ — лично или направить письмо на почту.
Информацию о порядке обеспечения льготной категории граждан техническими средствами реабилитации нужно обратиться на «горячую линию» по телефону 8-800-201-80-72.