Как получить ТСР в Тюмени: изменения в правилах упростили жизнь инвалидам

Лидия Димитрова обратилась за получением трости в июле 2020 года. Тогда еще действовали Правила обеспечения ТСР, в рамках которых необходимо было подавать заявление о предоставлении средств реабилитации в орган ФСС по месту жительства (регистрации). На тот момент тюменка состояла на учете в ХМАО и не имела прописки в Тюмени, поэтому получила отказ.