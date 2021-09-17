Легендарное снежное шоу Славы Полунина приедет с гастролями в Тюмень

В шоу каждый найдёт что-то своё. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…» А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек "нежного" снега, взорвётся восторгом в финале, не даст забыть и ещё долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями... Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.