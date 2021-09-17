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Легендарное снежное шоу Славы Полунина приедет с гастролями в Тюмень

17 сентября 2021, 14:00
Фото: ООО «СИРИУС КОНЦЕРТ»
Осенью 2021 года легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» посетит Тюмень. С 24 по 27 сентября фантастическое действо пройдёт на сцене Тюменской филармонии.
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Афиша

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU.

Говорят, критики до сих пор не могут определиться – что такое «Снежное (сНежное) шоу» – цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка, одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых. Вячеслав Полунин придумал его ещё в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру – везде с неизменным успехом, завоёвывая всевозможные призы и, главное, любовь публики. Клоуны Полунина – волшебники, превращающие оконные занавески в парус, а детскую кроватку в красивый большой корабль, на котором можно плыть за мечтой. Они трогательны и смешны, их мир соткан из наших детских фантазий.

Фото: ООО «СИРИУС КОНЦЕРТ»

В шоу каждый найдёт что-то своё. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…» А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек "нежного" снега, взорвётся восторгом в финале, не даст забыть и ещё долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями... Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

Фото: ООО «СИРИУС КОНЦЕРТ»

Возможно, секрет такого небывалого успеха кроется в том, что перед каждым выходом на сцену Полунин требует от своих актёров, а заодно и от самого себя, играть так, будто это действо происходит впервые, согревая сердца, которые так нуждались в их «снежной нежности».

В роли жёлтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской.

Фото: ООО «СИРИУС КОНЦЕРТ»

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU.

Консультация по заказу билетов ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47.

Наличие билета для ребёнка обязательно!

Возрастное ограничение: 6+

Организатор: ООО «СИРИУС КОНЦЕРТ»

#Новости#Афиша#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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