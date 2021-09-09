Сломавшие камеру в лифте тюменцы обеспокоены своей известностью

Буйные тюменцы просят из соцсетей убрать видео, в которых, к тому же, можно их распознать по лицам. По словам одного из участников, ему не нравится, что его «плохой поступок выставляют на всеобщее обозрение». Молодой человек даже сослался на свои права.
Тогда как подписчикам группы предложили решить судьбу поста и проголосовать, поставив правильную запятую в знаменитой фразе: «Казнить нельзя помиловать».
Комментаторы разделились на два лагеря.
«Осознание ведёт к исправлению. Лучше удалить», — написали одни.
Вторая часть возмутилась: «Про права человека вспомнил, а как портить чужое имущество, дак законы не писаны. Я бы ещё к растению придралась, которое он пнул. Не для вас сажали, и не вам портить».
Напомним, в начале недели «Наш Город» рассказывал, как молодые тюменцы испортили камеру в лифте, а потом пинали растения на клумбе.