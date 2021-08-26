В Сбере можно включить в ипотеку расходы на риелтора и юридическую проверку

«В настоящее все больше клиентов выбирают популярные инструменты Сбера, позволяющие безопасно, быстро и комфортно проводить сделки с недвижимостью. И поэтому мы решили сделать их максимально доступными – теперь в ипотеку можно включить такие дополнительные сервисы, как «Электронная регистрация», «Безопасные расчёты», «Юридическая проверка», а также агентское вознаграждение риелтору»,пояснил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.