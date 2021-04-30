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Posted 30 апреля 2021, 06:15

Published 30 апреля 2021, 06:15

Modified 30 ноября, 17:33

Updated 30 ноября, 17:33

СУЭНКО продолжает работу на сетях тюменских СНТ

СУЭНКО продолжает работу на сетях тюменских СНТ

30 апреля 2021, 06:15
Фото: 1Mi. СУЭНКО продолжает работу на сетях тюменских СНТ
Энергетики «СУЭНКО» приступили к работе по замене оборудования на 7 трансформаторных подстанциях в 6 СНТ Тюмени — в «Сибири», «Березняках», «Лесных зорях», «Рассвете-1», «Науке» и «Солнечной поляне», рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты филиала Тюменские городские электросети разработали комплекс мероприятий по замене оборудования РУ-0,4 кВ, у которого закончился нормативный срок службы.

«Компания продолжает активную работу по реконструкции электросетей в садовых обществах Тюмени и Тюменского района. Сначала недели, 26 апреля, энергетики провели комплексные работы по установке нового оборудования в СНТ „Березняки“. В ТП-1847 были заменены автоматические выключатели, соответствующие пропускной способности действующих линий. Затем та же работа будет проведена в СНТ „Рассвет-1“ на ТП-94Б и ТП-95Б, и „Лесные зори“ на ТП-71В», — рассказали в «СУЭНКО».

Кроме того, инвестиционная программа «СУЭНКО» для вышеперечисленных садовых обществ подразумевает мероприятия по реконструкции воздушных линий 0,4 кВ. Старые опоры и голый провод будут заменены до наступления отопительного сезона 21-22 гг. Это обеспечит качественное электроснабжение потребителей в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.

Напоминаем, что во время ряда работ специалисты могут ограничить электроснабжение. Чтобы знать о таких ситуациях, можно ознакомиться с графиком плановых работ на suenco.ru. Также подробно о электроснабжении в садовых и дачных сообществах «Наш Город» рассказывал ранее.

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#Общество#Тюмень#Новости#СУЭНКО#Электросети#Энергоснабжение
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