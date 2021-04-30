СУЭНКО продолжает работу на сетях тюменских СНТ

«Компания продолжает активную работу по реконструкции электросетей в садовых обществах Тюмени и Тюменского района. Сначала недели, 26 апреля, энергетики провели комплексные работы по установке нового оборудования в СНТ „Березняки“. В ТП-1847 были заменены автоматические выключатели, соответствующие пропускной способности действующих линий. Затем та же работа будет проведена в СНТ „Рассвет-1“ на ТП-94Б и ТП-95Б, и „Лесные зори“ на ТП-71В», — рассказали в «СУЭНКО».