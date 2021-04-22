nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2021, 10:40

Published 22 апреля 2021, 10:40

Modified 30 ноября, 17:33

Updated 30 ноября, 17:33

Социальный проект СУЭНКО попал в шорт- лист международного конкурса

22 апреля 2021, 10:40
Волонтёрский проект СУЭНКО по поддержке зауральцев в период пандемии «Я — энергетик! Я помогаю людям!» вошёл в шорт-лист международного конкурса «Пресс-служба года-2020» в номинации «Лучший социальный проект в бизнесе», рассказали в энергокомпании.

Когда весной прошлого года многие оказались в сложной финансовой ситуации, порядка 200 сотрудников СУЭНКО записались в волонтёры, чтобы помочь землякам. Добровольцы передавали нуждающимся продуктовые наборы, а медучреждениям Курганской области средства индивидуальной защиты.

«Порядка 2 646 семей, 9 ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла, а также 2 345 пенсионеров энергетической отрасли получили продуктовые корзины, в которых помимо продуктов нашли письмо со словами: „Наборы с продуктами — это не просто помощь. Мы мысленно поддерживаем вас и делимся с вами своей жизненной энергией“. Слова поддержки нашли отклик в сердцах людей. В ответ энергетики получили множество благодарных и важных слов», — рассказали в «СУЭНКО».

В больницы Курганской области компания передала 180 тыс. медицинских масок, 20 тыс. пар одноразовых перчаток и 2 тыс. защитных костюмов инфекциониста. Энергокомпания полностью профинансировала проект и доставку продуктов во все районы Курганской области.

В среду, 21 апреля, жюри международного конкурса «Пресс-служба года» отметили проект «Я — энергетик. Я помогаю людям!», как один из лучших социальных проектов 2020 года. Награждение пройдёт 28 мая в Москве на конференции «Эффективная пресс-служба –2021».

Материалы по теме
Тюменцам представили соцпроекты областиЖители Тюменской области высказали мнение о соцпроектах СУЭНКО и предложили свои идеиСУЭНКО проведёт ремонт 21 участка теплосетей в нагорной части Тобольска
#Общество#Тюмень#Новости#СУЭНКО#Энергетика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика