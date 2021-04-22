Социальный проект СУЭНКО попал в шорт- лист международного конкурса

Posted 22 апреля 2021, 10:40
Published 22 апреля 2021, 10:40
Modified 30 ноября, 17:33
Updated 30 ноября, 17:33
Когда весной прошлого года многие оказались в сложной финансовой ситуации, порядка 200 сотрудников СУЭНКО записались в волонтёры, чтобы помочь землякам. Добровольцы передавали нуждающимся продуктовые наборы, а медучреждениям Курганской области средства индивидуальной защиты.
«Порядка 2 646 семей, 9 ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла, а также 2 345 пенсионеров энергетической отрасли получили продуктовые корзины, в которых помимо продуктов нашли письмо со словами: „Наборы с продуктами — это не просто помощь. Мы мысленно поддерживаем вас и делимся с вами своей жизненной энергией“. Слова поддержки нашли отклик в сердцах людей. В ответ энергетики получили множество благодарных и важных слов», — рассказали в «СУЭНКО».
В больницы Курганской области компания передала 180 тыс. медицинских масок, 20 тыс. пар одноразовых перчаток и 2 тыс. защитных костюмов инфекциониста. Энергокомпания полностью профинансировала проект и доставку продуктов во все районы Курганской области.
В среду, 21 апреля, жюри международного конкурса «Пресс-служба года» отметили проект «Я — энергетик. Я помогаю людям!», как один из лучших социальных проектов 2020 года. Награждение пройдёт 28 мая в Москве на конференции «Эффективная пресс-служба –2021».