Социальный проект СУЭНКО попал в шорт- лист международного конкурса

«Порядка 2 646 семей, 9 ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла, а также 2 345 пенсионеров энергетической отрасли получили продуктовые корзины, в которых помимо продуктов нашли письмо со словами: „Наборы с продуктами — это не просто помощь. Мы мысленно поддерживаем вас и делимся с вами своей жизненной энергией“. Слова поддержки нашли отклик в сердцах людей. В ответ энергетики получили множество благодарных и важных слов», — рассказали в «СУЭНКО».