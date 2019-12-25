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Posted 25 декабря 2019, 09:24

Published 25 декабря 2019, 09:24

Modified 30 ноября, 16:47

Updated 30 ноября, 16:47

Жители Тюменской области высказали мнение о соцпроектах СУЭНКО и предложили свои идеи

25 декабря 2019, 09:24
Жители региона попросили больше украшений в парках и на площадях. В опросе участвовали более 500 посетителей Центров обслуживания клиентов СУЭНКО.

В рамках арт-проекта «Про.Свет» в Тюмени и Тобольске установили светодиодных Белых медведей, которые стали звездами соцсетей. В 13 населенных пунктах Тюменской и Курганской областей установлены светящиеся праздничные украшения, арки - «Порталы желаний». Кроме этого, поступили идеи для новых светящихся конструкций. Энергетикам предложили сделать воздушный шар, сказочных персонажей, огромных рождественских ангелов, снеговиков и Дедов Морозов.

Итогами «Музыкального лета» стали 12 концертов и 10 тыс. участников. Оркестру поступили заказы на репертуар 2020 года: современные композиции, рок-хиты и больше номеров с вокалистами города, которым можно подпевать.

Летом энегообъекты СУЭНКО были расписаны уличными художниками. На следующий год от жителей Тюмени поступили предложения новых уличных шедевров на темы экологии, защиты животных, космической фантастики и даже фольклора. Были предложения нарисовать Эйнштейна или Теслу.

Кроме того, в Тюмени продолжают функционировать 6 электрозаправок СУЭНКО для электротранспорта. С момента открытия ЭЗС в 2018 году, количество заключенных с электромобилистами договоров на пользование ЭЗС увеличилось с 10 до 100, проведено более 5000 зарядных сессий.

Более 80% опрошенных указали, что хотели бы пользоваться электромобилем.

Постоянное внимание компания оказывает «серебряному» поколению. Несколько лет СУЭНКО выступает партнером Областного форума для старшего поколения «На 55 с плюсом!», а также организовывала тематические площадки, где специалисты компании проводили разъяснительную работу с пенсионерами.

Также в 2019 году действовали Мобильные центры обслуживания клиентов, которые есть в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске. С их помощью маломобильные граждане могут бесплатно подать заявки или получить консультацию, не выезжая из дома.

«К работе на всех территориях присутствия мы подходим комплексно. В ценностях компании СУЭНКО всегда были изменение окружающего мира к лучшему, забота о потребителях и творческая составляющая. Социальная деятельность неразрывно связана с ростом и развитием нашего предприятия», - подытожил директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин.

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