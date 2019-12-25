Жители Тюменской области высказали мнение о соцпроектах СУЭНКО и предложили свои идеи

Также в 2019 году действовали Мобильные центры обслуживания клиентов, которые есть в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске. С их помощью маломобильные граждане могут бесплатно подать заявки или получить консультацию, не выезжая из дома.