В тюменской ОКБ № 2 готовятся к сезону гололёда

Posted 6 ноября 2020, 11:29
Published 6 ноября 2020, 11:29
Modified 30 ноября, 17:19
Updated 30 ноября, 17:19
Особенно травмоопасной зоной с приходом холодов и учащением осадков являются ступени. Как отмечает руководитель службы экстренной и неотложной помощи Антон Терёхин, ежедневно в ОКБ № 2 обращаются более 100 человек с ушибами, растяжениями и переломами. Гололёд увеличивает количество обращений.
«После завершения ремонтных работ вход в травмпункт будет осуществляться со стороны ул. Мельникайте. Также для комфорта и безопасности пациентов, посетителей и сотрудников больницы запланирован ремонт входных групп остальных корпусов ОКБ № 2», — сообщили в медучреждении.
По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается ухудшение погодных условий. В выходные и следующую неделю в Тюменской области синоптики прогнозируют снег и понижение температуры до -1 днём и -5 ночью. Это свою очередь приведёт к гололедице и повышению аварийности на дорогах. При гололеде лучше отказаться от каблуков и предпочесть удобную обувь. Передвигаться следует аккуратно и не спеша.