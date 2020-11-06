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Posted 6 ноября 2020, 11:29

Published 6 ноября 2020, 11:29

Modified 30 ноября, 17:19

Updated 30 ноября, 17:19

В тюменской ОКБ № 2 готовятся к сезону гололёда

6 ноября 2020, 11:29
Сюжет
Медицина
Крыльцо и ступени травмпункта Областной клинической больницы № 2 со стороны улицы Мельникайте оборудовали противоскользящим покрытием в ходе ремонтных работ входной группы, сообщили в медучреждении.

Особенно травмоопасной зоной с приходом холодов и учащением осадков являются ступени. Как отмечает руководитель службы экстренной и неотложной помощи Антон Терёхин, ежедневно в ОКБ № 2 обращаются более 100 человек с ушибами, растяжениями и переломами. Гололёд увеличивает количество обращений.

«После завершения ремонтных работ вход в травмпункт будет осуществляться со стороны ул. Мельникайте. Также для комфорта и безопасности пациентов, посетителей и сотрудников больницы запланирован ремонт входных групп остальных корпусов ОКБ № 2», — сообщили в медучреждении.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается ухудшение погодных условий. В выходные и следующую неделю в Тюменской области синоптики прогнозируют снег и понижение температуры до -1 днём и -5 ночью. Это свою очередь приведёт к гололедице и повышению аварийности на дорогах. При гололеде лучше отказаться от каблуков и предпочесть удобную обувь. Передвигаться следует аккуратно и не спеша.

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#Общество#Медицина#Новости#Здравоохранение#Гололед
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