В тюменской ОКБ № 2 готовятся к сезону гололёда

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается ухудшение погодных условий. В выходные и следующую неделю в Тюменской области синоптики прогнозируют снег и понижение температуры до -1 днём и -5 ночью. Это свою очередь приведёт к гололедице и повышению аварийности на дорогах. При гололеде лучше отказаться от каблуков и предпочесть удобную обувь. Передвигаться следует аккуратно и не спеша.