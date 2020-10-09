В главном строительном конкурсе Тюменской области победили белые медведи СУЭНКО

Posted 9 октября 2020, 12:07
Published 9 октября 2020, 12:07
Modified 30 ноября, 17:15
Updated 30 ноября, 17:15
В декабре прошлого года СУЭНКО в качестве подарка жителям региона и их гостям преподнесла комплексы световых инсталляций «Белые медведи», которые установили на тюменской центральной площади и на территории кремля в Тобольске.
«Белые медведи СУЭНКО являются частью арт-проекта „Про.Свет“, основная задача которого — внести „энергетический“ вклад в создание комфортной городской среды. Сейчас белые мишки СУЭНКО ждут новогодних праздников в „берлоге“, чтобы вернуться к жителям Тюменской области», — рассказали в СУЭНКО.
Стоит отметить, что проект «Белые медведи» также представлен в номинации «Социальная и экологическая инициатива» на всероссийском конкурсе пресс-служб компаний ТЭК, СМИ и региональных администраций «МЕДИАТЭК» — 2020. Прошёл региональный этап соревнования, где мишки вошли в первую тройку.