В регионах «тюменской матрешки» выявили 334 новых случая COVID-19

Posted 28 сентября 2020, 07:14
Published 28 сентября 2020, 07:14
Modified 30 ноября, 17:14
Updated 30 ноября, 17:14
В России на 28 сентября зарегистрировано 8 135 случаев коронавируса, около трети зараженных (27%) переносят болезнь бессимптомно. Показатель каждодневного прироста находится на отметке в 0,7%.
«За последние сутки в Ханты-Мансийском АО заболел 151 человек, в Ямало-Ненецком АО — 109, в Тюменской области — 74», — сообщает Оперативный штаб.
На 28 сентября в России зарегистрирован 61 летальный случай коронавируса. В регионах «тюменской матрешки» за последние сутки таких не подтверждено.
На сегодняшний день из-под наблюдения врачей с полным выздоровлением вышли 2 702 россиянина. В ХМАО выздоровели 64 пациента, в ЯНАО — 19, в Тюменской области — 9.