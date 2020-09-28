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Posted 28 сентября 2020, 07:14

Published 28 сентября 2020, 07:14

Modified 30 ноября, 17:14

Updated 30 ноября, 17:14

В регионах «тюменской матрешки» выявили 334 новых случая COVID-19

28 сентября 2020, 07:14
Сюжет
Коронавирус
Как сообщает Оперативный штаб, за последние сутки в регионах «тюменской матрешки» 334 человека заболели COVID-19.

В России на 28 сентября зарегистрировано 8 135 случаев коронавируса, около трети зараженных (27%) переносят болезнь бессимптомно. Показатель каждодневного прироста находится на отметке в 0,7%.

«За последние сутки в Ханты-Мансийском АО заболел 151 человек, в Ямало-Ненецком АО — 109, в Тюменской области — 74», — сообщает Оперативный штаб.

На 28 сентября в России зарегистрирован 61 летальный случай коронавируса. В регионах «тюменской матрешки» за последние сутки таких не подтверждено.

На сегодняшний день из-под наблюдения врачей с полным выздоровлением вышли 2 702 россиянина. В ХМАО выздоровели 64 пациента, в ЯНАО — 19, в Тюменской области — 9.

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#Общество#Коронавирус#Новости#COVID-19#ЯНАО#ХМАО#Оперативный штаб
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