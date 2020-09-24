Тюменский застройщик построит инновационную школу. Но тюменцам туда не попасть

Как правило, после того, как проект сдан — его передают в собственность города, чтобы не тратить деньги на содержание. Возможно, именно в нежелании города брать на содержание дорогие объекты и скрывается причина, по которой именитые застройщики не возводят знаковых и современных школ в Тюмени, как и в большинстве городов страны.