Тюменский застройщик построит инновационную школу. Но тюменцам туда не попасть

Posted 24 сентября 2020, 04:03
Published 24 сентября 2020, 04:03
Modified 30 ноября, 17:12
Updated 30 ноября, 17:12
В ходе рабочего визита в Новосибирск вице-премьер Марат Хуснуллин посетил строительную площадку новой школы, возводимой строительной компанией Брусника в рамках одного из своих ЖК.
Хуснуллин посчитал, что проект школы хорош настолько, что его стоит взять за образец и применять опыт строительства на территории всей страны.
Напомним, Брусника является тюменским застройщиком. В родном регионе компания реализовала несколько жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры, в том числе, школу в «Европейском». Однако, таких инновационных объектов в нашем регионе девелопер не возводил.
Исключение, разве что, может составить детский сад «Планета мечтателей», построенный в одном из микрорайонов застройщика.
Садик по праву можно считать инновационным для России, однако без логичного продолжения в виде столь же инновационной школы, смысла в нем не так много: начав получать новое, нестандартное образование, дети уже в первом классе окажутся за обычными школьными партами, зажатыми в типичные рамки школьного образования.
А потребности в школах регион испытывает серьезные. По плану Главного управления строительства Тюменской области до окончания 2024 года перед властями стоит задача построить порядка 58 новых школ.
Это значит, что строить образовательные учреждения придется почти по 12 штук ежегодно. Впрочем, львиная доля от этой цифры, а точнее, 32 объекта — здания, предусмотренные на замену деревянным строениям в отдаленных селах. И строители прибегнут здесь к модульным решениям.
А как быть с инновационным подходом к образовательному процессу? Как учесть рекомендации и требования Минобра для обучения ребятишек с разными возможностями, в том числе ограниченными?
Многие эксперты отмечали необходимость в изменении проектов школ и, соответственно, учебного процесса.
Инновационная школа и должна быть новой ступенью к современным видам образования.
Требования министерства образования и порядок исполнения Майских указов президента уже давно поставили задачи не только расстаться с очередями в детские сады, но и обеспечить детям, вне зависимости от возраста и физических возможностей, равный доступ к образованию.
Эксперты считают, что государство тратит в перспективе тот же объем средств на ремонт школ, чем тратило бы в долгосрочной перспективе на строительство школ новых.
Крупные строительные компании предлагают инновационные решения в проектировке и строительстве, но в регионах власти живут вчерашними проектным решениями.
Почему в Тюмени нет инновационных школ?
В основном, в России школы строятся в трех случаях:
Частных школ в России единицы, перейдем к более распространенным вариантам.
Госзаказ
В случае, когда заказчиком выступает государство, на платформе госзакупок появляется конкурс на разработку проектной документации. В требованиях к проекту указывается необходимое количество учащихся, наличие определенных помещений и тд. Из-за особенностей механизма закупок, разработка и реализация принципиально нового проекта может быть невыгодна исполнителю, поэтому многие используют самый доступный вариант — изменение типового проекта в соответствии с требованиями заказчика.
По сути, на выходе появляется все та же школа, но в новой, красивой упаковке в виде красочных фасадов и современной мебели.
Застройщики
При проектировании нового микрорайона многие застройщики предусматривают размещение школы, как необходимого объекта социальной инфраструктуры.
Как правило, после того, как проект сдан — его передают в собственность города, чтобы не тратить деньги на содержание. Возможно, именно в нежелании города брать на содержание дорогие объекты и скрывается причина, по которой именитые застройщики не возводят знаковых и современных школ в Тюмени, как и в большинстве городов страны.
Не секрет, что многие горожане при выборе жилья обращают внимание на близлежащие школы. Да и возле хороших школ недвижимость, как правило, дороже. Но почему-то, в Тюмени, инновационных объектов нет.
Даже тюменский застройщик Брусникастроит инновационную школу не в своем «родном» городе, а в Новосибирске. Видимо, девелопер, по каким-то своим причинам посчитал вложение в образование новосибирцев более привлекательным.
Для тюменского образования застройщик ограничился лишь баннером с поздравлениями в адрес Валерия Фалькова с назначением на должность министра науки и высшего образования.
Что будет у новосибирцев и чего нет у тюменцев?
В Новосибирске Брусника строит несколько крупных ЖК и в одном из них девелопер строит инновационную, по российским меркам, школу.
Что необычно, в состав проекта новосибирской школы входит не только здание, но и концепция общественных пространств, а также техзадания, описывающие механику учебного процесса.
Также форма здания отличается от привычных П- и Н-образных форм, характерных для учебных заведений на постсоветском пространстве. За счет изменения фасадов, сокращается общая площадь здания В то же время, площадь учебных кабинетов увеличивается на 10%.
Еще из необычного: в центре здания расположены спортзал и универсальный зал, в здании отсутствуют подвалы и технические этажи, использование зенитных окон увеличивает количество дневного света, а кабинеты-транфсормеры могут быть задействованы для изучения сразу нескольких учебных дисциплин.
В родном регионе компания реализовала несколько жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры, в том числе, садик и школу в Заречном микрорайоне. Однако таких инновационных объектов для школьников в нашем регионе девелопер не возводил. Возможно, что после поручения Хуснуллина ситуация изменится и подобные решения появятся и в Тюменской области.