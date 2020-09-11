Тюменский победитель «Поколения М» побывал на съемочной площадке российского фильма

Posted 11 сентября 2020, 11:24
Published 11 сентября 2020, 11:24
Modified 30 ноября, 17:04
Updated 30 ноября, 17:04
Фильм, в съемках которого принял участие тюменец, называется «Выйти из группы». Это картина, которая рассказывает о мечтах, проблемах и отношениях подростков: над производством работает «Русская Фильм Группа». В активе корпорации такие хитовые картины, как «Сматывай удочки», «Мужской сезон. Бархатная революция», «Вий» 3D и «Училка».
На площадку Константин попал благодаря победе в проекте «Поколение М». Чтобы побороться за победу, конкурсантам необходимо было посмотреть видеоуроки от ведущих экспертов киноиндустрии России и загрузить на сайт pokolenie.mts.ru собственный клип на тему «Онлайн-поколение». Ролик, который снял тюменец, длится всего одну минуту: за это время ему удалось емко и с юмором рассказать о том, как живется подростку в мире, где родители уделяют больше внимания смартфонам, чем собственным детям. Видео не просто забавное, но и остросоциальное: а в роли главной героини в клипе снялась мама режиссера.
«Стажировка была насыщенной, очень много информации. Много общались со съемочной командой, понаблюдали за работой каждого цеха – это и гримеры, и монтажеры, и операторы. Нам рассказывали о всех этапах съемки фильма, начиная со сценария, в деталях и с примерами из жизни. Для меня это был первый подобный опыт. Порадовало, что на площадке дружеская, неформальная атмосфера – думал, что все будет более официально», рассказывает Константин Митрофанов.
Опыт пригодится тюменцу в будущем: Константин сейчас учится в старшей школе и уже задумывается о поступлении во ВГИК.
«Уже скоро стартует новый сезон «Поколения М», и я надеюсь, что многие тюменские ребята вдохновятся примером Кости и попробуют себя в номинации «Кинозал». Наш проект дает возможность молодежи «и себя показать, и других посмотреть» в онлайн – и самое главное, получить полное представление о творческой профессии. Еще учась в школе, можно попробовать на себя роли актера, режиссера, вокалиста и не только, и принять решение, выбирать ли в будущем эту профессию, и узнать, что необходимо делать, чтобы добиться в ней успеха»,отмечает директор филиала МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.