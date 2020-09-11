nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября 2020, 11:24

Published 11 сентября 2020, 11:24

Modified 30 ноября, 17:04

Updated 30 ноября, 17:04

Тюменский победитель «Поколения М» побывал на съемочной площадке российского фильма

11 сентября 2020, 11:24
Молодой режиссер Константин Митрофанов стал первым победителем из Тюмени, которому удалось побывать на съемочной площадке в Москве и пройти стажировку во «взрослой» киногруппе. Такую возможность он получил благодаря победе во всероссийском творческом проекте МТС «Поколение М».

Фильм, в съемках которого принял участие тюменец, называется «Выйти из группы». Это картина, которая рассказывает о мечтах, проблемах и отношениях подростков: над производством работает «Русская Фильм Группа». В активе корпорации такие хитовые картины, как «Сматывай удочки», «Мужской сезон. Бархатная революция», «Вий» 3D и «Училка».

На площадку Константин попал благодаря победе в проекте «Поколение М». Чтобы побороться за победу, конкурсантам необходимо было посмотреть видеоуроки от ведущих экспертов киноиндустрии России и загрузить на сайт pokolenie.mts.ru собственный клип на тему «Онлайн-поколение». Ролик, который снял тюменец, длится всего одну минуту: за это время ему удалось емко и с юмором рассказать о том, как живется подростку в мире, где родители уделяют больше внимания смартфонам, чем собственным детям. Видео не просто забавное, но и остросоциальное: а в роли главной героини в клипе снялась мама режиссера.

«Стажировка была насыщенной, очень много информации. Много общались со съемочной командой, понаблюдали за работой каждого цеха – это и гримеры, и монтажеры, и операторы. Нам рассказывали о всех этапах съемки фильма, начиная со сценария, в деталях и с примерами из жизни. Для меня это был первый подобный опыт. Порадовало, что на площадке дружеская, неформальная атмосфера – думал, что все будет более официально», рассказывает Константин Митрофанов.

Опыт пригодится тюменцу в будущем: Константин сейчас учится в старшей школе и уже задумывается о поступлении во ВГИК.

«Уже скоро стартует новый сезон «Поколения М», и я надеюсь, что многие тюменские ребята вдохновятся примером Кости и попробуют себя в номинации «Кинозал». Наш проект дает возможность молодежи «и себя показать, и других посмотреть» в онлайн – и самое главное, получить полное представление о творческой профессии. Еще учась в школе, можно попробовать на себя роли актера, режиссера, вокалиста и не только, и принять решение, выбирать ли в будущем эту профессию, и узнать, что необходимо делать, чтобы добиться в ней успеха»,отмечает директор филиала МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.

Материалы по теме
Шоу «Поколение М: Blog&Voice» собрало более 4 тысяч зрителей в Тюмени и ТобольскеТюменка Мария Ярцева названа лучшей юной вокалисткой страны по версии «Поколения М»
#Ирина Швецова#Город#Тюмень#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика