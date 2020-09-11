Тюменский победитель «Поколения М» побывал на съемочной площадке российского фильма

На площадку Константин попал благодаря победе в проекте «Поколение М». Чтобы побороться за победу, конкурсантам необходимо было посмотреть видеоуроки от ведущих экспертов киноиндустрии России и загрузить на сайт pokolenie.mts.ru собственный клип на тему «Онлайн-поколение». Ролик, который снял тюменец, длится всего одну минуту: за это время ему удалось емко и с юмором рассказать о том, как живется подростку в мире, где родители уделяют больше внимания смартфонам, чем собственным детям. Видео не просто забавное, но и остросоциальное: а в роли главной героини в клипе снялась мама режиссера.