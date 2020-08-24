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Posted 24 августа 2020, 06:40

Published 24 августа 2020, 06:40

Modified 30 ноября, 17:09

Updated 30 ноября, 17:09

Пьяный водитель врезался в туристический автобус на трассе

Пьяный водитель врезался в туристический автобус на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

24 августа 2020, 06:40
Фото: 1Mi. Пьяный водитель врезался в туристический автобус на трассе
Сюжет
ДТП
В воскресенье, 23 августа, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск легковушка столкнулась с туристическим автобусом, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

На 52 километре трассы около 10 вечера водитель «Лады» въехал в автобус «Мерседес», в котором находились 17 пассажиров. Пострадала девочка 7 лет и сам водитель легковушки.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу. По показаниям алкотестера, которые составили 1,20 млгр алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, было установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Пострадавшей туристке госпитализация не понадобилась. У водителя «Лады» диагностировали ссадины. Серьёзных травм нет. Он также не поехал в больницу с места аварии.

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