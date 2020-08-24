Пьяный водитель врезался в туристический автобус на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу. По показаниям алкотестера, которые составили 1,20 млгр алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, было установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.