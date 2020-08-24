Пьяный водитель врезался в туристический автобус на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Posted 24 августа 2020, 06:40
Published 24 августа 2020, 06:40
Modified 30 ноября, 17:09
Updated 30 ноября, 17:09
На 52 километре трассы около 10 вечера водитель «Лады» въехал в автобус «Мерседес», в котором находились 17 пассажиров. Пострадала девочка 7 лет и сам водитель легковушки.
«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу. По показаниям алкотестера, которые составили 1,20 млгр алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, было установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
Пострадавшей туристке госпитализация не понадобилась. У водителя «Лады» диагностировали ссадины. Серьёзных травм нет. Он также не поехал в больницу с места аварии.