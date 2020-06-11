Китай и Россия восстановят транспортное сообщение в июле

Posted 11 июня 2020, 12:04
Published 11 июня 2020, 12:04
Modified 30 ноября, 16:59
Updated 30 ноября, 16:59
Главным условием открытия границ станет строгое соблюдение эпидемиологических требований и снижение скорости распространения коронавируса. О планах возобновления регулярных авиарейсов заявили в Росавиации. Предполагается, что полёты самолётов начнутся с 15 июля.
С 8 июня международные перевозчики могут возобновить рейсы в КНР. Они смогут летать в один из 37 городов страны.
«Ряд экспертов полагает, что на данный момент закрытие границ между странами не актуален. Данная мера была эффективной в начале года», - сообщают СМИ.
На 11 июня число заразившихся опасной инфекцией в РФ превысило 500 тыс. человек.