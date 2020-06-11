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Posted 11 июня 2020, 12:04

Published 11 июня 2020, 12:04

Modified 30 ноября, 16:59

Updated 30 ноября, 16:59

Китай и Россия восстановят транспортное сообщение в июле

11 июня 2020, 12:04
Власти Китая собираются восстановить транспортное сообщение с РФ, сообщают «Новые известия».

Главным условием открытия границ станет строгое соблюдение эпидемиологических требований и снижение скорости распространения коронавируса. О планах возобновления регулярных авиарейсов заявили в Росавиации. Предполагается, что полёты самолётов начнутся с 15 июля.

С 8 июня международные перевозчики могут возобновить рейсы в КНР. Они смогут летать в один из 37 городов страны.

«Ряд экспертов полагает, что на данный момент закрытие границ между странами не актуален. Данная мера была эффективной в начале года», - сообщают СМИ.

На 11 июня число заразившихся опасной инфекцией в РФ превысило 500 тыс. человек.

#Политика#Новости#Самолеты#Движение транспорта
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