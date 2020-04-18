Ямальцы считают, что коронавирус в Пангоды мог завезти топ-менеджер «дочки» Газпрома

Да, это он [Чудопал], но он нигде не звучит вообще. Мой муж умер от этой болезни, хотя являлся третьим или четвертым звеном заражения. Руководители ездят, отдыхают, скрывают, не несут никакой ответственности. Я медик и заразилась от них, оказывая помощь, а потом заразила мужа. А результат — его смерть. Нигде не называется фамилия виновника, но мы знаем. Ничего в нашей стране не докажешь, и нет правды. У кого власть и деньги — им ничего не будет.