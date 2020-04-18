Ямальцы считают, что коронавирус в Пангоды мог завезти топ-менеджер «дочки» Газпрома

Posted 18 апреля 2020, 08:58
Published 18 апреля 2020, 08:58
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Ямальский поселок Пангоды стал известен на всю страну после того, как в нем произошла вспышка коронавируса — заболевание обнаружили у 21 человека. Один случай оказался летальным.
Крупный ямальский поселок с населением в 11 тыс. человек находится неподалеку от газового месторождения Медвежье, где работают многие жители поселка. Добычей и транспортировкой природного газа занимаются подразделения «Газпрома» — «Газпром добыча Надым» и «Газпром Трансгаз Югорск».
По мнению местных жителей, именно руководитель Медвежинского газопромыслового управления «Газпром добыча Надым» Денис Чудопал, которого в конце марта госпитализировали с подозрением на коронавирус, стал источником распространения заболевания не только в Пангодах, но и в соседних городах.
Чудопал или его жена вернулись из-за рубежа и не стали сидеть дома 14 дней — он же начальник, правила не для них. Собирал совещания, катался по Пангодам и Новому Уренгою, ездил с проверкой на месторождение, после чего там все дезинфицировать пришлось.
После того, как медики госпитализировали двух жителей Пангод, с подозрением на коронавирус, «Газпром добыча Надым» произвел полную дезинфекцию помещений администрации Медвежинского газопромыслового управления, помещения пангодинского отделения Медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым», помещений с пребыванием людей газового промысла № 1 месторождения Медвежье.
На сайте компании отмечается, что, также, было оказано содействие в обследовании около 250 лиц, которые могли контактировать с работниками с подозрением на COVID-19.
После того, как диагноз у мужчин подтвердился, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не исключил, что количество заболевших в Пангодах может возрасти, в связи с чем, решением окружного правительства, в поселке был введен карантин.
9 апреля, заболевший Игорь Пашковский скончался. Его супруга, сотрудница медицинской части «Газпром добыча Надым» Инна Пашковская, также заболевшая коронавирусом, считает, что вирус на предприятие занес руководитель — Денис Чудопал.
Да, это он [Чудопал], но он нигде не звучит вообще. Мой муж умер от этой болезни, хотя являлся третьим или четвертым звеном заражения. Руководители ездят, отдыхают, скрывают, не несут никакой ответственности. Я медик и заразилась от них, оказывая помощь, а потом заразила мужа. А результат — его смерть. Нигде не называется фамилия виновника, но мы знаем. Ничего в нашей стране не докажешь, и нет правды. У кого власть и деньги — им ничего не будет.
Собеседники «Нашего города» из числа жителей Ямала считают, что на местные СМИ оказывается давление со стороны властей и «Газпрома», поэтому ни имен, ни подробностей, ни названий предприятий в публикациях не указывают.
Также по словам собеседника, многие жители боятся выступать открыто, поскольку уверены, что их могут уволить, а другой работы газовикам на севере не найти.
Однако по официальной версии, которой придерживается «Газпром добыча надым», Чудопал, действительно, был госпитализирован, но тесты на коронавирус у него и его супруги показали отрицательный результат. У Чудопала диагностировали пневмонию.
Тем не менее, по словам медработников, тесты на коронавирус не дают 100% результата. Кроме того, директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков заявил, что все случаи внебольничной пневмонии будут рассматриваться врачами как проявление коронавирусной инфекции.
Из-за особенностей проявления заболевания в Пангодах и в Пуровском районе в департаменте здравоохранения Ямала приняли решение, что все случаи внебольничных пневмоний в округе будут расцениваться врачами, как потенциальные следствия коронавирусной инфекции. Таких пациентов надлежит госпитализировать в специализированные отделения и наблюдать с учётом эпидемиологической настороженностиСергей Новиков, директор департамента здравоохранения ЯНАО
Слова Новикова подтверждает случай, произошедший 17 апреля в Свердловской области, где от пневмонии скончался 54-летний мужчина.
Мужчину госпитализировали с пневмонией, провели два теста на коронавирус — оба оказались отрицательными. Однако при вскрытии, патологоанатом обнаружил, что часть легких пациента была поражена коронавирусом.
Вирус был зафиксирован лишь после вскрытия. Он поразил незначительную часть лёгких. Это даже сейчас не позволяет сделать вывод о том, какое влияние на течение болезни оказал коронавирусЕвгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
Однозначно установить виновных в заражении и гибели людей вряд ли удастся, но сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует необходимость соблюдения мер предосторожности. Особенно, в период роста заболеваемости.
Напомним, в Тюменской области также зафиксированы два очага распространения коронавируса: ТВВИКУ (как минимум, 14 заболевших) и гостиница «Искра».
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, некоторые из заболевших коронавирусом постояльцев гостиницы работали вахтовым методом на федеральной трассе в Ярково и Ярковском районе, где посещали магазины и банк. Эти учреждения, также, могут быть потенциальными очагами заражения.