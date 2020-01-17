Подозреваемый в ограблении банка «Открытие» - брат тюменского стрелка из «Кристалла»

В сентябре 2019 года злоумышленник ограбил банк по улице Щербакова на 1,2 млн рублей. Сотрудники УМВД поймали грабителя в течение нескольких дней. Известно, что Татосу 31 год, у него есть жена и двое детей.
«В последнее время у него были проблемы с деньгами. Он сидел без работы», - отметили родственники обвиняемого.
Адвокат подсудимого пояснил, что у его подзащитного накопились долги за аренду квартиры. Татос Колозян был вместе со своим братом Павлом в ТРЦ «Кристалл» 3 июля прошлого года. Тогда его отпустили, а Павел Колозян был осужден на 11 месяцев общественных работ.