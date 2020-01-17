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Подозреваемый в ограблении банка «Открытие» - брат тюменского стрелка из «Кристалла»

17 января 2020, 11:18
Фото: УМВД по Тюменской области
Подозреваемый в ограблении банка «Открытие» - брат тюменского стрелка
В областной столице начался судебный процесс над грабителем банка «Открытие». Подозреваемый Татос Колозян – брат стрелка из «Кристалла», сообщает 72.ru.
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Тюмень

В сентябре 2019 года злоумышленник ограбил банк по улице Щербакова на 1,2 млн рублей. Сотрудники УМВД поймали грабителя в течение нескольких дней. Известно, что Татосу 31 год, у него есть жена и двое детей.

«В последнее время у него были проблемы с деньгами. Он сидел без работы», - отметили родственники обвиняемого.

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Адвокат подсудимого пояснил, что у его подзащитного накопились долги за аренду квартиры. Татос Колозян был вместе со своим братом Павлом в ТРЦ «Кристалл» 3 июля прошлого года. Тогда его отпустили, а Павел Колозян был осужден на 11 месяцев общественных работ.

#Новости#Суды#Банки#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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