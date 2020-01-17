Подозреваемый в ограблении банка «Открытие» - брат тюменского стрелка из «Кристалла»

Адвокат подсудимого пояснил, что у его подзащитного накопились долги за аренду квартиры. Татос Колозян был вместе со своим братом Павлом в ТРЦ «Кристалл» 3 июля прошлого года. Тогда его отпустили, а Павел Колозян был осужден на 11 месяцев общественных работ.