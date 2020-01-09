Тюменца, открывшего стрельбу в ТРЦ «Кристалл», оставили на свободе

О стрельбе в ТРЦ «Кристалл» стало известно 3 июля 2019 года. Из здания срочно эвакуировали около 1500 человек. Бывший начальник областной полиции Юрий Алтынов пообещал взять расследование инцидента под личный контроль, через сутки подозреваемые были задержаны.