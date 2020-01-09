Тюменца, открывшего стрельбу в ТРЦ «Кристалл», оставили на свободе

Прокуратура Тюменской области не смогла обжаловать решение райсуда. За умышленное причинение легкого вреда здоровью обвиняемому назначили 11 месяцев общественных работ. По версии стороны обвинения, в действиях Колозяна усматривались признаки покушения на убийство. Приговор вступил в законную силу.
О стрельбе в ТРЦ «Кристалл» стало известно 3 июля 2019 года. Из здания срочно эвакуировали около 1500 человек. Бывший начальник областной полиции Юрий Алтынов пообещал взять расследование инцидента под личный контроль, через сутки подозреваемые были задержаны.
Девятого октября суд освободил из-под стражи стрелка Павла Колозяна. Обвинение в части «покушение на убийство» посчитали недоказанным.