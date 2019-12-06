Полицейские Тобольска выясняют обстоятельства ночной стрельбы.

Сразу несколько мужчин повздорили между собой. Инцидент произошел в 10-м микрорайоне у дома № 69а. Здесь находится заведение «Две звезды». Двое участников вооруженного конфликта получили травмы. Одному из них оказали помощь на месте, а второго пришлось госпитализировать. По предварительной версии, неизвестные использовали травматическое оружие.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что пострадали двое мужчин. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе тобольской полиции.