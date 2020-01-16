Тюменцы начали обращаться за материнским капиталом на первенца.

Данная мера соцподдержки введена по инициативе главы региона Александра Моора в рамках нацпроекта «Демография». Глава региона уверен, что тюменцам нужно создать условия, чтобы они создавали семьи и обзаводились потомством.
«Для этого мы ввели выплату регионального материнского капитала в размере 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка, а также увеличили сумму материнского капитала при рождении третьего или последующих детей с 40 до 100 тысяч рублей», - отметил губернатор.
Напомним, что региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивается на рожденного (усыновленного) первенца, родившегося начиная с 1 января 2020 года. При этом семьи должны проживать в Тюменской области не менее пяти лет.
Студенческим семьям не обязательно проживать на территории региона столько же времени. В момент рождения первого ребенка оба родителя должны обучаться по очной форме в образовательных учреждениях тюменского региона.