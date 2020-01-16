Тюменская ОКБ №1 выявила ложь при сборе денег якобы на лечение ребенка

«В нашей семье случилась беда, рванул электрический чайник, и моя дочь получила очень большие ожоги», - отмечает пользователь тюменского паблика.
Деньги собирались на платный импортный наркоз. Администрация ОКБ №1 изучила документы и выявила несоответствия: изменена графа по виду услуг, стоимость услуги полностью не совпадает с прайсом больницы. Решается вопрос об обращении в полицию.
«Документы всегда тоже выкладывают - их легко переделать в любом редакторе», - отметил представитель департамента здравоохранения Тюменской области.