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Тюменская ОКБ №1 выявила ложь при сборе денег якобы на лечение ребенка

16 января 2020, 11:58
Фото: pixabay.com
Тюменская ОКБ №1 выявила ложь при сборе денег якобы на лечение ребенка
В тюменской группе «Недоношенные дети» 15 января появился пост о сборе денег на лечение ребенка. Выяснилось, что в качестве доказательств используются недостоверные документы ОКБ №1.
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Тюмень

«В нашей семье случилась беда, рванул электрический чайник, и моя дочь получила очень большие ожоги», - отмечает пользователь тюменского паблика.

Фото: ОКБ №1 в ВК

Деньги собирались на платный импортный наркоз. Администрация ОКБ №1 изучила документы и выявила несоответствия: изменена графа по виду услуг, стоимость услуги полностью не совпадает с прайсом больницы. Решается вопрос об обращении в полицию.

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«Документы всегда тоже выкладывают - их легко переделать в любом редакторе», - отметил представитель департамента здравоохранения Тюменской области.

#Новости#Соцсети#ОКБ №1#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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