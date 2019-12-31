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Семья из Тюмени закрыла сбор 163 млн рублей на лечение малыша

31 декабря 2019, 09:53
Фото: instagram.com/savedima2020
Семья из Тюмени смогла собрать 163 млн рублей на лечение малыша
Супруги Тишунины из Тюмени объявили, что собрали полную сумму на лечение маленького сына — 163 млн рублей. Они написали об этом в Instagram.

«Больший остаток сбора на лечение Димки полностью оплачен одним волшебником, которой сделал это анонимно. Мы очень благодарны ему и каждому из Вас за нереальную поддержку… Мы очень рады, что наш малыш смог объединить такое количество добрых и отзывчивых людей вокруг себя! Пусть Бог хранит Вас всех друзья — волшебники», — говорится в сообщении.

У Димы Тишунина обнаружили спинальную мышечную атрофию (СМА) первого типа. Диагноз был поставлен, когда малышу было пять месяцев, и он перестал поднимать голову. В американской клинике согласились провести операцию за 163 млн рублей, и родители начали сбор средств. Накануне они рассказали, что собрали половину нужной суммы.

#Новости#Медицина#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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