Тюменка Алена Водонаева поделилась секретами похудения.

В одном из интервью известная тюменка призналась, что ничего крепче кофе на безлактозном молоке она не употребляет и не любит полумер - днем ЗОЖ, а ночью тусовка. Как говорит Алена, от алкоголя она отказалась много лет назад. После двух с половиной лет курения решила бросить эту пагубную привычку. Одной из причин стала прочитанная статья о том, что из-за курения развивается целлюлит. Три раза в неделю модель занимается спортом, приверженцем которого она не была до тридцати двух лет.
Как-то тюменка написала колонку с кричащим названием, в которой высказала свое мнение о том, почему нельзя оправдывать людей с лишним весом. Читатели не остались равнодушными. Но кроме огромного количества критики Алена, по ее словам, получила множество сообщений с благодарностью. Читательницы признавались, что похудели на 10–15 кг, после того, как прочитали эту колонку и решили взять себя в руки.
Водонаева пишет, что лишний вес - это нагрузка на позвоночник, суставы, проблемы с сосудами, сердцем и риск развития сахарного диабета. Сама же она старается придерживаться вполне разумного рациона: утром – каша, в обед – мясо, рыба, птица, на гарнир – овощи, на ужин – рыба, легкий салат, творог и кефир.