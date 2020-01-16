Тюменка Алена Водонаева поделилась секретами похудения.

В одном из интервью известная тюменка призналась, что ничего крепче кофе на безлактозном молоке она не употребляет и не любит полумер - днем ЗОЖ, а ночью тусовка. Как говорит Алена, от алкоголя она отказалась много лет назад. После двух с половиной лет курения решила бросить эту пагубную привычку. Одной из причин стала прочитанная статья о том, что из-за курения развивается целлюлит. Три раза в неделю модель занимается спортом, приверженцем которого она не была до тридцати двух лет.