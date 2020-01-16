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Тюменец обвинил местных полицейских в пытках

16 января 2020, 11:18
Фото: 1Mi
Тюменец обвинил городских полицейских в пытках
Роман Грицаев обвинил тюменских полицейских в применении пыток. По словам его адвоката, Дмитрия Чусовитина, его подзащитный с октября 2019 года находится в СИЗО, сообщает URA.RU.
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Полиция

Тюменца обвиняют в краже. По словам Грицаева, полицейские использовали скотч и мешок для получения признательных показаний. Всё произошло в полицейской части на улице Тульской.

«Показания на Грицаева дали два других человека, ранее задержанные силовиками за кражу. Якобы мой подзащитный 9 октября выпивал с ними, после чего пошли на преступление», - отметил адвокат.

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Подозреваемый заявляет, что в этот день у него была рабочая встреча с девушкой в кафе в центре Тюмени, что подтверждается GPS данными. Более того, мнимые подельники отказались от показаний. Представители УМВД по Тюменской области отметили, что в настоящий момент ведется расследование.

#Новости#Полиция#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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