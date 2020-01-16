Тюменец обвинил местных полицейских в пытках

Тюменца обвиняют в краже. По словам Грицаева, полицейские использовали скотч и мешок для получения признательных показаний. Всё произошло в полицейской части на улице Тульской.
«Показания на Грицаева дали два других человека, ранее задержанные силовиками за кражу. Якобы мой подзащитный 9 октября выпивал с ними, после чего пошли на преступление», - отметил адвокат.
Подозреваемый заявляет, что в этот день у него была рабочая встреча с девушкой в кафе в центре Тюмени, что подтверждается GPS данными. Более того, мнимые подельники отказались от показаний. Представители УМВД по Тюменской области отметили, что в настоящий момент ведется расследование.