Тюменец обвинил местных полицейских в пытках

Подозреваемый заявляет, что в этот день у него была рабочая встреча с девушкой в кафе в центре Тюмени, что подтверждается GPS данными. Более того, мнимые подельники отказались от показаний. Представители УМВД по Тюменской области отметили, что в настоящий момент ведется расследование.