Пьяный тюменец на Infiniti устроил аварию на 50 лет Октября

Водителем внедорожника оказался 61-летний мужчина. Он попытался скрыться с места аварии, но его машина заглохла. На нарушителя ПДД оформили административное дело.
«Автоинспекторы провели освидетельствование мужчины на состояние опьянения. Показания алкотестера составили 0,43», - отметили в ведомстве.
Инспекторы отмечают, что в 2016 году мужчину уже отстраняли от управления автомобилем за пьяную езду.
Нетрезвый 22-летний водитель УАЗ устроил ДТП с двумя пострадавшими 12 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Одного из пострадавших госпитализировали в больницу.