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Пьяный тюменец на Infiniti устроил аварию на 50 лет Октября

16 января 2020, 06:55
Фото: ГИБДД Тюменской области
Пьяный тюменец на Infiniti устроил аварию на 50 лет Октября
В Тюмени 16 января на 50 лет Октября задержали пьяного горожанина на Infiniti. Его машина въехала в ограждения, сообщает ГИБДД Тюменской области.
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Тюмень

Водителем внедорожника оказался 61-летний мужчина. Он попытался скрыться с места аварии, но его машина заглохла. На нарушителя ПДД оформили административное дело.

«Автоинспекторы провели освидетельствование мужчины на состояние опьянения. Показания алкотестера составили 0,43», - отметили в ведомстве.

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Инспекторы отмечают, что в 2016 году мужчину уже отстраняли от управления автомобилем за пьяную езду.

Нетрезвый 22-летний водитель УАЗ устроил ДТП с двумя пострадавшими 12 января на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Одного из пострадавших госпитализировали в больницу.

#Новости#ДТП#Пьяная езда#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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