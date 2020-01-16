Пьяного жителя Ялуторовска задержали после угроз своему сыну

Супруга злоумышленника обратилась в полицию. По её словам ранее судимый бывший муж угрожал сыну убийством. На место инцидента прибыл участковый и задержал мужчину. По версии следователей сын вступился за мать и попытался успокоить отца. Между тем 44-летний ялуторовчанин достал отвертку и начал ей махать.