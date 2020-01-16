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Пьяного жителя Ялуторовска задержали после угроз своему сыну

16 января 2020, 06:35
Фото: 1Mi
Пьяного жителя Ялуторовска задержали после угроз своему сыну
Полицейские Ялуторовска задержали местного жителя, который угрожал сыну расправой. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД Тюменской области.
Сюжет
Полиция

Супруга злоумышленника обратилась в полицию. По её словам ранее судимый бывший муж угрожал сыну убийством. На место инцидента прибыл участковый и задержал мужчину. По версии следователей сын вступился за мать и попытался успокоить отца. Между тем 44-летний ялуторовчанин достал отвертку и начал ей махать.

В Ялуторовске будут судить мужчину, который 11 дней держал взаперти девушку
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«Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы», - отмечают СМИ.

В Ялуторовске суд рассмотрит дело 36-летнего мужчины, который 11 дней силой удерживал девушку в квартире.

#Новости#Полиция#Тюменская область#Александр Мязин#Происшествия
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