Пьяного жителя Ялуторовска задержали после угроз своему сыну

Супруга злоумышленника обратилась в полицию. По её словам ранее судимый бывший муж угрожал сыну убийством. На место инцидента прибыл участковый и задержал мужчину. По версии следователей сын вступился за мать и попытался успокоить отца. Между тем 44-летний ялуторовчанин достал отвертку и начал ей махать.
«Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы», - отмечают СМИ.
В Ялуторовске суд рассмотрит дело 36-летнего мужчины, который 11 дней силой удерживал девушку в квартире.