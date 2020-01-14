В Ялуторовске будут судить мужчину, который 11 дней держал взаперти девушку

Следователи полагают, что 29 ноября 2019 года в селе Шорохово между подозреваемым и девушкой произошла ссора. Мужчина схватил топор и замахнулся в сторону потерпевшей. На место инцидента прибыл участковый, злоумышленник его оскорбил.