В Ялуторовске будут судить мужчину, который 11 дней держал взаперти девушку

Следователи полагают, что 29 ноября 2019 года в селе Шорохово между подозреваемым и девушкой произошла ссора. Мужчина схватил топор и замахнулся в сторону потерпевшей. На место инцидента прибыл участковый, злоумышленник его оскорбил.
«Второго декабря сожитель закрыл потерпевшую в доме, чтобы она не давала показания по уголовному делу», - отметили в ведомстве.
Девушку освободили только через 11 дней. Обвиняемый был задержан, его дело передано в суд. Его подозревают в угрозе убийством, оскорблении полицейского и незаконном лишении свободы.