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В Ялуторовске будут судить мужчину, который 11 дней держал взаперти девушку

14 января 2020, 12:43
Фото: 1Mi
В Ялуторовске будут судить мужчину, которые 11 дней держал взаперти девушку
В Ялуторовске суд рассмотрит дело 36-летнего мужчины, который 11 дней силой удерживал сожительницу. Его обвиняют по трём эпизодам УК РФ, сообщает СКР по Тюменской области.
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Полиция

Следователи полагают, что 29 ноября 2019 года в селе Шорохово между подозреваемым и девушкой произошла ссора. Мужчина схватил топор и замахнулся в сторону потерпевшей. На место инцидента прибыл участковый, злоумышленник его оскорбил.

«Второго декабря сожитель закрыл потерпевшую в доме, чтобы она не давала показания по уголовному делу», - отметили в ведомстве.

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Девушку освободили только через 11 дней. Обвиняемый был задержан, его дело передано в суд. Его подозревают в угрозе убийством, оскорблении полицейского и незаконном лишении свободы.

#Новости#Полиция#Инцидент#Ялуторовск#Александр Мязин#Происшествия
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