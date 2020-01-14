Тюменского ректора ТГИК подозревают в завышении показателей зарплаты преподавателей

«По материалам следствия, пользуясь служебным положением, он незаконно завышал целевые показатели в работе», - пояснили в суде.
Общий размер выписанных премий за два года составил один млн рублей. Отмечается, что за 2017 год Игорь Шишкин заработал 3 млн. В его собственности три участка, дом на 187 квадратных метров и три квартиры.
В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Сотрудники ФСБ задержали его 18 февраля прошлого года. С 2008 по 2011 год он занимал пост замдиректора департамента образования и науки региона.