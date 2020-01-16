Налоговики требуют от Антипинского НПЗ сотни млн рублей из-за налога на имущество

Инспекторы установили, что имущественный комплекс предприятия разбили на отдельные объекты, заявив их как движимое имущество. В результате налоговая база была снижена более чем на 15 млрд рублей.
"Представители Антипинского НПЗ пытались оспорить решение ИФНС, но в суде первой инстанции их доводы не были приняты", - отмечают СМИ.
На данный момент АНПЗ должен кредиторам 252 млрд рублей. Только кредит Сбербанка составляет 170 млрд. Конкурсный управляющий завода представит отчет о финансовой деятельности компании в июне этого года.