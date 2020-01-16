nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Налоговики требуют от Антипинского НПЗ сотни млн рублей из-за налога на имущество

16 января 2020, 05:17
Фото: pixabay.com
Антипинский НПЗ
Тюменские налоговики требуют от Антипинского НПЗ 350 млн рублей. Фискалы полагают, что завод неправомерно применил льготы по налогу на имущество организаций, сообщает pravdaurfo.ru.
Сюжет
Тюмень

Инспекторы установили, что имущественный комплекс предприятия разбили на отдельные объекты, заявив их как движимое имущество. В результате налоговая база была снижена более чем на 15 млрд рублей.

"Представители Антипинского НПЗ пытались оспорить решение ИФНС, но в суде первой инстанции их доводы не были приняты", - отмечают СМИ.

Самозанятые тюменцы регистрируются в налоговой
Узнать подробнее

На данный момент АНПЗ должен кредиторам 252 млрд рублей. Только кредит Сбербанка составляет 170 млрд. Конкурсный управляющий завода представит отчет о финансовой деятельности компании в июне этого года.

#Новости#ИФНС#Антипинский НПЗ#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25