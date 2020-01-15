Тюменка украла у знакомого иконы

Потерпевший 62 лет рассказал, что к нему в гости пришла знакомая. Сам он живет один и имеет проблемы со здоровьем, о чем женщина знала. Гостья принесла с собой спиртное, выпила и решила забрать телефон хозяина дома. Мужчина попросил не трогать его вещи, но его замечание проигнорировали. В другой комнате гостья положила в пакет две иконы и с чужим имуществом ушла.
Мужчина вызвал полицию. Сотрудники быстро установили личность подозреваемой и задержали ее до того, как она успела продать награбленное. Оказалось, что 59-летняя женщина уже была несколько раз судима и нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Икона направлены на экспертизу для установления их ценности. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 4 лет.