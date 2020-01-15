Тюменец устроил незаконный хостел в собственной квартире

Один из соседей предприимчивого тюменца, проживающего в многоквартирном доме по улице 50 лет Октября, пожаловался в полицию на соседей. Он рассказал, что в соседнюю квартиру на шестом этаже постоянно приходят и уходят посторонние люди, которые в доме не живут. В соседней квартире постоянно шумели, посетители курили на лестничной площадке и оставляли после себя мусор.