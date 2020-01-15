Тюменец устроил незаконный хостел в собственной квартире

Один из соседей предприимчивого тюменца, проживающего в многоквартирном доме по улице 50 лет Октября, пожаловался в полицию на соседей. Он рассказал, что в соседнюю квартиру на шестом этаже постоянно приходят и уходят посторонние люди, которые в доме не живут. В соседней квартире постоянно шумели, посетители курили на лестничной площадке и оставляли после себя мусор.
В Государственной жилищной инспекции Тюменской области завели административное дело по жалобе и провели проверку. Жалобы соседей подтвердились: в двух комнатах квартиры стояли двухъярусные кровати, в коридоре висел прайс-лист на услуги и стоял шкаф, где постояльцы могли хранить личные вещи.
За длительное использование квартиры не по назначению инспекция назначила штраф. В ведомстве напомнили, что с 1 октября 2019 года гостиничные услуги нельзя оказывать в жилом помещении.