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Тюменец устроил незаконный хостел в собственной квартире

15 января 2020, 07:28
Фото: pixabay.com
Тюменец устроил незаконный хостел в собственной квартире
Жилищная инспекция оштрафовала жителя Тюмени, который устроил незаконный хостел в своей квартире, пишет Megatyumen.
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Тюмень

Один из соседей предприимчивого тюменца, проживающего в многоквартирном доме по улице 50 лет Октября, пожаловался в полицию на соседей. Он рассказал, что в соседнюю квартиру на шестом этаже постоянно приходят и уходят посторонние люди, которые в доме не живут. В соседней квартире постоянно шумели, посетители курили на лестничной площадке и оставляли после себя мусор.

В Государственной жилищной инспекции Тюменской области завели административное дело по жалобе и провели проверку. Жалобы соседей подтвердились: в двух комнатах квартиры стояли двухъярусные кровати, в коридоре висел прайс-лист на услуги и стоял шкаф, где постояльцы могли хранить личные вещи.

За длительное использование квартиры не по назначению инспекция назначила штраф. В ведомстве напомнили, что с 1 октября 2019 года гостиничные услуги нельзя оказывать в жилом помещении.

#Новости#Штрафы#Тюмень#Мария Райтер#Город
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