Тюменский суд оставил без рассмотрения иск французского Total к Антипинскому НПЗ

Ответчик ходатайствовал не рассматривать данное заявление. Суд принял сторону юристов Антипинского НПЗ.
Дочерняя структура французского нефтяного холдинга требовало с тюменского завода 14 млн долларов.
В конце 2019 года в отношении АНПЗ введена процедура конкурсного производства. Гендиректор компании Максим Андриасов уволен с занимаемой должности. В настоящий момент завод должен кредиторам 252 млрд рублей, из них 170 млрд только Сбербанку.
«Общая стоимость всех имеющихся активов компании составляет около 186 млрд», - отмечают СМИ.