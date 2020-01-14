nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский суд оставил без рассмотрения иск французского Total к Антипинскому НПЗ

14 января 2020, 12:59
Фото: 1Mi
Тюменский суд оставил без рассмотрения иск французского Total к Антипинском
Тюменский арбитраж вынес решение по долгу Антипинского НПЗ компании Total Oil Trading SA. Иск оставлен без рассмотрения, отмечается в картотеке суда.
Сюжет
Тюмень

Ответчик ходатайствовал не рассматривать данное заявление. Суд принял сторону юристов Антипинского НПЗ.

Дочерняя структура французского нефтяного холдинга требовало с тюменского завода 14 млн долларов.

Гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов уволен с занимаемой должности
Узнать подробнее

В конце 2019 года в отношении АНПЗ введена процедура конкурсного производства. Гендиректор компании Максим Андриасов уволен с занимаемой должности. В настоящий момент завод должен кредиторам 252 млрд рублей, из них 170 млрд только Сбербанку.

«Общая стоимость всех имеющихся активов компании составляет около 186 млрд», - отмечают СМИ.

#Новости#Антипинский НПЗ#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25