Гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов уволен с занимаемой должности

В конце декабря 2019 года на АНПЗ введено конкурсное наблюдение. Управляющий Константин Сичевой в конце июня 2020 года должен представить отчет о финансовом оздоровлении компании.
«Увольнение Максима Андриасова связано с федеральным законодательством», — отметили на предприятии.
Андриасов представлял интересы Сбарбанка, в настоящий момент это основной кредитор НПЗ.
Долги предприятия оцениваются в 252 млрд рублей, при этом стоимость имущества составляет почти 186 млрд. Бывшего генерального директора завода Геннадия Лисовиченко объявили в международный розыск, он является фигурантом двух уголовных дел.