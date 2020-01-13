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Гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов уволен с занимаемой должности

13 января 2020, 11:19
Фото: pixabay.com
Гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов уволен с занимаемой должности
Глава Антипинского НПЗ Максим Андриасов покинул свой пост. Теперь заводом руководит конкурсный управляющий, сообщает URA.RU.

В конце декабря 2019 года на АНПЗ введено конкурсное наблюдение. Управляющий Константин Сичевой в конце июня 2020 года должен представить отчет о финансовом оздоровлении компании.

«Увольнение Максима Андриасова связано с федеральным законодательством», — отметили на предприятии.

Андриасов представлял интересы Сбарбанка, в настоящий момент это основной кредитор НПЗ.

Активы и имущество Антипинского НПЗ оценивается почти в 200 млрд рублей
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Долги предприятия оцениваются в 252 млрд рублей, при этом стоимость имущества составляет почти 186 млрд. Бывшего генерального директора завода Геннадия Лисовиченко объявили в международный розыск, он является фигурантом двух уголовных дел.

#Новости#Антипинский НПЗ#Увольнения#Александр Мязин#Экономика
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