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На «Ласточки» до Тюмени действуют скидки 20% на билеты

14 января 2020, 13:26
Фото: Википедия
На «Ласточки» до Тюмени действуют скидки 20% на билеты
С 14 января на скоростные поезда «Ласточка» из Екатеринбурга в Тюмень действует скидка 20%, сообщает РЖД.
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Тюмень

По данным компании, недорогие билеты можно получить на все места электропоезда, кроме откидных. На них можно получить скидки до 40%.

Новый электропоезд Ласточка совершил сегодня свой первый рейс Тюмень-Екатеринбург
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«В вагонах с местами для сидения (класса 2С, 2Е, 2В) поездов №814/811 скидка 20%», сообщается на сайте rzd.ru.

Первые скоростные поезда «Ласточка» прибыли в Тюмень 9 декабря. Расстояние в 330 километров электричка преодолевает за 5 часов. В дальнейшем количество рейсов будет увеличено. Стоимость билета не превышает 1 тыс. рублей, максимальная скорость состава 160 км/ч. Менеджеры госкомпании изучают спрос на электричку до Омска.

#Новости#Поезда#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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