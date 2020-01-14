На «Ласточки» до Тюмени действуют скидки 20% на билеты

По данным компании, недорогие билеты можно получить на все места электропоезда, кроме откидных. На них можно получить скидки до 40%.
«В вагонах с местами для сидения (класса 2С, 2Е, 2В) поездов №814/811 скидка 20%», сообщается на сайте rzd.ru.
Первые скоростные поезда «Ласточка» прибыли в Тюмень 9 декабря. Расстояние в 330 километров электричка преодолевает за 5 часов. В дальнейшем количество рейсов будет увеличено. Стоимость билета не превышает 1 тыс. рублей, максимальная скорость состава 160 км/ч. Менеджеры госкомпании изучают спрос на электричку до Омска.