Новый электропоезд Ласточка совершил сегодня свой первый рейс Тюмень-Екатеринбург

«Ласточка» состоит из пяти комфортабельных вагонов с удобными сидениями и системой климат-контроля. По этому маршруту туда и обратно электричка будет ездить один раз в день. Время в пути составит около 5 часов. В дальнейшем количество рейсов планируют увеличить.