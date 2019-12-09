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Новый электропоезд Ласточка совершил сегодня свой первый рейс Тюмень-Екатеринбург

9 декабря 2019, 12:53
Фото: ТСН
Новый электропоезд Ласточка совершил сегодня свой первый рейс Тюмень-Екатер
Сегодня из Тюмени в Екатеринбург отправился первый скоростной электропоезд «Ласточка», сообщает ТСН.
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Тюмень

«Ласточка» состоит из пяти комфортабельных вагонов с удобными сидениями и системой климат-контроля. По этому маршруту туда и обратно электричка будет ездить один раз в день. Время в пути составит около 5 часов. В дальнейшем количество рейсов планируют увеличить.

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«На первом этапе будем считать это пробными поездками. В новом году мы отремонтируем на этом направлении около 80 километров пути, поэтому будем идти на ускорение. Тем более данный подвижной состав позволяет двигаться с более высокой скоростью», — прокомментировал заместитель начальника Свердловской железной дороги в Тюменском регионе Сергей Нех.

#Новости#Свердловская железная дорога#Тюменская область#Екатеринбург#Электричка#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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