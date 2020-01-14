Бывшая учительница замерзает в ялуторовском бараке 19 века

Сапьян до пенсии работала учительницей. После жалобы в прокуратуру в 2007 году ее включили в очередь на переселение. Но в новостройку, сданную в 2008 году, она не попала, хотя ее очередь на получение квартиры подошла. Позже женщина узнала, что ее исключили из очереди, сославшись на полученный женщиной сертификат. Сапьян доказала, что сертификат не получала, и ее снова внесли в очередь. В областной прокуратуре сообщили, что в порядке очереди жилье ей предоставят к 2029 году.