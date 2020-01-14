Бывшая учительница замерзает в ялуторовском бараке 19 века

«У меня нет другого выхода. Я буду ежедневно приезжать на электричке в Тюмень и стоять, пока не замерзну или не упаду в обморок. Мне все равно негде жить: температура в моем гнилом бараке сейчас достигает +6 градусов с нагревателем, который работает на полную мощность. Без включенного нагревателя температура такая же, как на улице», — рассказала женщина.
Сапьян до пенсии работала учительницей. После жалобы в прокуратуру в 2007 году ее включили в очередь на переселение. Но в новостройку, сданную в 2008 году, она не попала, хотя ее очередь на получение квартиры подошла. Позже женщина узнала, что ее исключили из очереди, сославшись на полученный женщиной сертификат. Сапьян доказала, что сертификат не получала, и ее снова внесли в очередь. В областной прокуратуре сообщили, что в порядке очереди жилье ей предоставят к 2029 году.
Состояние квартиры Сапьян оценила государственная судебная экспертиза. Специалисты признали барак аварийным на 81-100%: большинство стен поражено грибков, а крен здания в 13 раз больше нормы.
«Независимая экспертиза признала квартиру №1 помещением, которое представляет угрозу жизни проживающим в нем. Печник, который неоднократно ремонтировал развалившуюся мою печь, в суде давал показания, что она не подлежит ремонту», — добавила Сапьян.
По ее словам, сейчас в квартире нет никакого отопления, потому что печь совсем развалилась. Недавно ее выводили из барака, потому что в морозы волосы и кожа примерзали к подушке. Соседи по бараку на улице Революционной подключились кто к газовому, кто к центральному отоплению.
«Через суды я доказала, что проживаю в аварийном бараке. Но никаких мер к расселению никто не предпринимает», — пожаловалась женщина.
Во время одного из пикетов сотрудники полиции пригрозили забрать ее в отделение, если она не прекратит акцию.
«Ну и ладно, хоть погреюсь у них», — ответила Сапьян.
В интернете создана петиция за переселение Натальи Сапьян. Под ней подписались уже 230 тыс. человек.