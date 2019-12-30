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Более тысячи тюменцев переехали из аварийного жилья в 2019 году

30 декабря 2019, 07:26
Фото: Наш город
В 2019 году более тыс. тюменцев переехали из аварийного жилья.
Глава Тюмени рассказал о планах по переселению жителей из ветхих домов. Встреча прошла в рамках программы «Откровенно», - сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Тюмень

По словам Руслана Кухарука, сейчас расселено 93 многоквартирных дома. Новые квартиры получили 1 152 человека.

«Реализация программы находится на личном контроле, главная задача администрации города – сделать так, чтобы в результате проделанной совместно с правительство области работы жители Тюмени реально ощутили положительные изменения», - рассказал глава города.

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Напомним, к расселению из аварийных домов, признанных таковыми и подлежащими сносу после первого января 2012, приступили еще в 2018 году. Кроме того, реализуется и региональная адресная программа по переселению людей из аварийного жилищного фонда региона на 2019 - 2025 годы. Программа разделена на шесть этапов.

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