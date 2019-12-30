Более тысячи тюменцев переехали из аварийного жилья в 2019 году

По словам Руслана Кухарука, сейчас расселено 93 многоквартирных дома. Новые квартиры получили 1 152 человека.
«Реализация программы находится на личном контроле, главная задача администрации города – сделать так, чтобы в результате проделанной совместно с правительство области работы жители Тюмени реально ощутили положительные изменения», - рассказал глава города.
Напомним, к расселению из аварийных домов, признанных таковыми и подлежащими сносу после первого января 2012, приступили еще в 2018 году. Кроме того, реализуется и региональная адресная программа по переселению людей из аварийного жилищного фонда региона на 2019 - 2025 годы. Программа разделена на шесть этапов.